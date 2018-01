SANREMO 2018 Ospiti e news | Roby Facchinetti e Riccardo Fogli ringraziano Claudio

Ermal Meta e Fabrizio Moro a SANREMO 2018 contro il terrorismo : “Balliamo per combattere la paura” : Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018 cantano contro il terrorismo in Non mi avete fatto niente. L'insolita coppia si è raccontata a Corriere della Sera, al quale ha spiegato la genesi del duetto, specificando che la collaborazione si fermerà sul palco del Festival. I due hanno in programma due dischi distinti. Se Ermal Meta è pronto a portare la sua musica al Mediolanum Forum di Assago, Fabrizio Moro festeggerà la sua raccolta di ...

Festival di SANREMO 2018 - la scenografia : un enorme palco si sporge in platea ed elimina circa 250 posti a sedere : scenografia Festival di Sanremo 2018 La scenografia del Festival di Sanremo 2018, come annunciato dal patron della kermesse Claudio Baglioni, sarà quella di una sala da concerto coraggiosamente bianca, una sorta di tela pittorica che nel corso delle cinque serate, dal 6 al 10 febbraio, sarà imbrattata di tutti gli altri colori. Ma c’è di più: il palco sarà enorme, al punto tale da dover essere rimpicciolita la platea del Teatro ...

SANREMO 2018 : Morgan ed Ermal Meta - la polemica viaggia su Twitter : Altro giro, altra lite nel mondo della musica italiana. Dopo quella (poi smentita e definita scherzo dalle dirette interessate) tra Arisa e Levante, questa volta a scendere sul ‘ring’ sono Morgan ed Ermal Meta. L’ex leader dei Bluvertigo, ospite di ‘Barone Rosso’, format che Red Ronnie trasmette sulla sua Roxy Bar TV, ha parlato anche del Festival di Sanremo e della coppia formata da Ermal Meta e Fabrizio Moro, che ...

Festival di SANREMO 2018 : Laura Pausini e Biagio Antonacci ospiti. Ecco gli altri nomi attesi all’Ariston : Biagio Antonacci, Laura Pausini Sugli ospiti del Festival di Sanremo 2018, Claudio Baglioni era stato di poche parole. I nomi trapelati sui giornali? “Noi li confermiamo tutti, vediamo se li confermano anche loro” aveva affermato, alludendo a trattative ancora in via di conclusione. Ora, però, lo stesso direttore artistico della kermesse ha iniziato a sbottonarsi, confermando la presenza all’Ariston di Laura Pausini, attesa ...

SANREMO 218 : scelti i 3 giovani candidati al “Premio Lunezia per SANREMO 2018” : Il Premio Lunezia indica tre candidati tra i giovani in gara, di cui uno vincerà, come tradizione, il “Premio Lunezia per Sanremo 2018″. Stefano De Martino (Patron del Lunezia), Loredana D’Anghera (Dir. Artistico Nuove Proposte) e Dario Salvatori (membro…Continua a leggere →

SANREMO 2018/ Ospiti e news : un quarto conduttore a rotazione? : Sanremo 2018, anticipazioni e news: Claudio Baglioni svela nuovi dettagli sulla kermesse musicale, in programma al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio. Arriva anche un quarto conduttore?(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 05:05:00 GMT)

SANREMO 2018 : date - cantanti - canzoni - ospiti e tutto quello che c'è da sapere : Cresce l'attesa per la 68esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo gli ultimi tre anni firmati magistralmente da Carlo Conti, che ha inanellato un successo dopo l'altro, la Rai ha deciso di affidare a

Mirkoeilcane - Mudimbi e Ultimo nominati al Premio Lunezia per SANREMO 2018 con i brani del Festival : Mirkoeilcane, Mudimbi e Ultimo sono i tre artisti delle Nuove Proposte del Festival della Canzone Italiana nominati per il Premio Lunezia per Sanremo 2018. Stefano De Martino (Patron del Lunezia), Loredana D'Anghera (Dir. Artistico Nuove Proposte) e Dario Salvatori (membro della Commissione Direttiva) comunicano che sono Mirkoeilcane, Mudimbi e Ultimo i tre cantanti emergenti scelti dal gruppo di ascolto del Lunezia che ha scelto le tre ...

SANREMO 2018 - parla Baglioni : scenografia - ospiti - duetti - Big e tanto altro : Sanremo 2018, Claudio Baglioni rivela i dettagli del Festival: tutto quello che c’è da sapere Claudio Baglioni ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Il noto cantautore ha finalmente rivelato tutti i particolari dettagli del Festival di Sanremo 2018. Come già detto più di una volta, quest’anno la kermesse canora ha subito […] L'articolo Sanremo 2018, parla Baglioni: scenografia, ...

Insieme Special Edition di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli è il nuovo album per SANREMO 2018 : Insieme Special Edition di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli è il nuovo album per Sanremo 2018. nuovo è una parola davvero grossa, dal momento che la versione del loro più recente disco di inediti conterrà solo Il Segreto del tempo come inedito e con il quale partecipano al Festival condotto da Claudio Baglioni. La riedizione del disco era comunque attesa, dal momento che era impensabile che Roby Facchinetti e Riccardo Fogli potessero ...

SANREMO 2018/ Anticipazioni e news - Pierfrancesco Favino : ”Sul palco sarò me stesso” : SANREMO 2018, Anticipazioni e news: ecco la lista dei Big in gara ed i titoli delle loro canzoni, spazio anche per le Nuove Proposte, tutte le informazioni utili sul Festival di Baglioni.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 09:33:00 GMT)