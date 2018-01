Sanità | Aiop | aumenta l’uso della “scorciatoia” pronto soccorso per evitare attese

: Sanità: Aiop, aumenta uso 'scorciatoia' pronto soccorso per evitare attese - GoSalute : Sanità: Aiop, aumenta uso 'scorciatoia' pronto soccorso per evitare attese - GoSalute : Sanità: Aiop, 32% italiani insoddisfatti Ssn, 27% rimanda o rinuncia a cure - angelnolimits : Sanita': Aiop, aumenta uso 'scorciatoia' pronto soccorso per evitare attese - angelnolimits : Sanita': Aiop, 32% italiani insoddisfatti Ssn, 27% rimanda o rinuncia a cure - Cartabellotta : Rapporto #AIOP: #Pelissero parla dell'equilibrio instabile della #sanita italiana @AiopTweet -

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) In aumento l’uso, non di rado improprio, delda parte degli italiani quale strada alternativa di accesso ai servizi ospedalieri. I connazionali ammettono di scegliere la ‘scorciatoia’ dei dipartimenti di emergenza qualora non trovino una risposta adeguata e/o rapida nell’ambitomedicina territoriale (43,9%), ma anche se le liste di attesa per le visite specialistiche, gli accertamenti diagnostici o i ricoveri sono troppo lunghe (26,8%), o addirittura scelgono di rivolgersi sin dall’inizio alospedaliero piuttosto che ai servizi Asl “per non perdere tempo” (19,7%). Quasi il 60% afferma di preferire di rivolgersi a uno specialista ospedaliero o privato per effettuare analisi, accertamenti o farsi ricoverare. Lo evidenzia il 15° Rapporto ‘Ospedali & Salute/2017’ dell’Associazione italiana ...