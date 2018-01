San Giovanni in Fonte | a Napoli il battistero più antico d' Occidente

Sesto San Giovanni intitola una via a Bettino Craxi | “Ora anche Milano” : Sesto San Giovanni intitola una via a Bettino Craxi | “Ora anche Milano” Sesto San Giovanni intitola una via a Bettino Craxi | “Ora anche Milano” Continua a leggere L'articolo Sesto San Giovanni intitola una via a Bettino Craxi | “Ora anche Milano” sembra essere il primo su NewsGo.

Sesto San Giovanni intitolerà una via a Craxi e un giardino a Miglio : L'Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni ha deciso di intitolare una via a Bettino Craxi e un giardino a Gianfranco Miglio. La strada intitolata a Craxi sara' quella tra via Fiorani e Viale Marelli, (lato palazzi "Colosseo") mentre per Miglio e' stata scelta l'area verde ricompresa tra Via Lovati, Via Fratelli di Dio e Via Molino Tuono (Cascina Gatti)."L'intitolazione di una via a Bettino Craxi - commenta Roberto Di Stefano, sindaco di ...

Sorpreso con hashish e marijuana a largo San Giovanni Maggiore : arrestato : I carabinieri del nucleo radiomobile del reparto operativo di Napoli hanno arrestato Kanteh Baba, gambiano di 20 anni. Il giovane è stato Sorpreso sul largo San Giovanni Maggiore mentre stava cedendo ...

Roma - a rischio l’apertura della stazione San Giovanni della metro C. Treni ogni 16 minuti e ‘502 questioni tecniche irrisolte’ : l’apertura della stazione San Giovanni della metro C di Roma, prevista “entro il 4 marzo”, è a forte rischio. La Commissione collaudo, presieduta dall’ex ragioniere dello Stato, Andrea Monorchio, ha respinto la richiesta di consegna anticipata della tratta avanzata l’8 gennaio scorso dalla società capitolina Roma metropolitana. In una lettera datata 10 gennaio, che Ilfattoquotidiano.it ha potuto visionare, la commissione di collaudo mette in ...

Milano - è paura per due esplosioni a Sesto San Giovanni e Rozzano : Domenica di paura ieri a Milano. Due esplosioni in poche ore. In comune forse la fuga di gas. A Sesto San Giovanni intorno alle 05.00 è andato distrutto tutto il quinto piano.

Esplode palazzo a Sesto San Giovanni : un piano sventrato e 6 persone ferite : Milano 'Ero a letto, in casa con me c'erano mia madre e mio fratello, abitiamo in un appartamento al secondo piano. Quando ho sentito il boato sopra di noi ho guardato l'orologio, erano esattamente le ...

Incidente stradale/ San Giovanni in Marignano - scooter contro auto : muore 61enne (oggi - 15 gennaio 2018) : Incidente stradale, ultime notizie 15 gennaio 2018: a San Giovanni in Marignano gravissimo scontro scooter-auto, muore 61enne, critica la moglie. Grave 24enne a Cuneo.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 08:24:00 GMT)

Sesto San Giovanni : esplosione in palazzina per fuga di gas - sei feriti lievi : Alle cinque di questa mattina, una forte esplosione ha svegliato gli abitanti di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Per causa ancora in via d'accertamento, due appartamenti sono stati ...