Samsung Galaxy Note 8 si spegne e non si riaccende più Morto

Il Samsung Galaxy Note 8 arriva in versione PyeongChang 2018 Olympic Games Limited Edition : Dalla Corea del Sud arriva la notizia del lancio del Samsung Galaxy Note 8 in versione PyeongChang 2018 Olympic Games Limited Edition

Analisi ragionata su Samsung Galaxy S6 e Oreo : reali possibilità d’aggiornamento : Per ben due volte si è parlato della possibilità che il Samsung Galaxy S6 ricevesse l'aggiornamento ad Android Oreo 8.0, e che perfino potesse rendersi disponibile entro la fine di gennaio e gli inizi di febbraio, praticamente in contemporanea con il Galaxy S8. Questo è quanto vanno ribadendo i membri del social team della divisione americana, ed anche con una certa insistenza. Come precisato da SamMobile, è risaputo che spesso e volentieri i ...

Samsung rilascia l'app Thrive per il Samsung Galaxy Note 8 : Da Samsung arriva una nuova applicazione sviluppata in collaborazione con Thrive Global e studiata per consentire ai possessori del Samsung Galaxy Note 8 di gestire […]

Sbagliata la data di uscita del Samsung Galaxy S9 e S9 Plus? Prezzo più alto che mai : Sulla data di uscita del Samsung Galaxy S9 e S9 Plus continuano a prodursi rumor più o meno accreditati. Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato la notizia di una probabile presentazione il giorno 26 febbraio in quel di Barcellona, in occasione del Mobile World Congress e l'indicazione pure del 16 marzo per l'inizio delle vendite, almeno in specifici mercati. In realtà la soffiata, a monte, è stata fornita dal noto leaker Evan Blass ...

Samsung Galaxy S9 : nuovo leak sul programma di lancio Video : Stando a quanto riportato sul tweet iI 16 Marzo dovrebbe essere anche il giorno di disponibilità nei negozi di tutto il mondo. Le date sembrano avere senso, se si considera le date di presentazione, ...

Samsung Galaxy S9 : nuovo leak sul programma di lancio : Qualche giorno fa, Samsung ha confermato che presentare il Samsung Galaxy S9 in occasione del Mobile World Congress (MWC) 2018 che si terrà a Barcellona dal 26 febbraio all'1 marzo. Potrebbe trattarsi esattamente della data del rilascio dell'atteso smartphone di Samsung. Già da diverso tempo si inseguono indiscrezioni riguardanti la data di rilascio del Samsung Galaxy S9: i primi rumor davano per scontata la presentazione al CES in Gennaio ed in ...

Ben quattro aggiornamenti per Samsung Galaxy S8 e S7 su app dedicate : news del 16 gennaio : Giornata ricca di novità quella che stiamo vivendo sul fronte degli aggiornamenti di app dedicate in modo quasi esclusivo a device come il Samsung Galaxy S8 e l'S7. Oggi 16 gennaio, infatti, sono stati rilasciati upgrade per una serie di app da analizzare con grande attenzione, anche perché alcune tra queste negli ultimi anni si sono ritagliate uno spazio interessante qui da noi. Vediamo dunque nel dettaglio cosa sta cambiando nello scorcio ...

Samsung Galaxy A8 (2018) porta la funzione real time HDR nella fascia media del mercato : Con Samsung Galaxy A8 (2018) le funzioni di HDR in tempo reale arrivano anche nella fascia media del mercato su entrambe le fotocamere.

Sony Xperia XZ - Xperia XZs - Xperia X Performance - Samsung Galaxy J3 (2017) e Nokia 8 cominciano a ricevere le patch di sicurezza di gennaio : Comincia in Europa il rilascio delle patch di sicurezza di gennaio 2018 Sony Xperia XZ, Xperia XZs, Xperia X Performance, Samsung Galaxy J3 (2017) e Nokia 8

Spunta la data di uscita del Samsung Galaxy S9 : vicine le vendite in Italia : Manca poco più di un mese alla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S9, visto che l'appuntamento è previsto in occasione del Mobile World Congress in programma il prossimo 26 febbraio. Dopo aver analizzato qualche altra indiscrezione sulla possibile scheda tecnica dello smartphone, come del resto è emerso anche nella giornata di ieri, oggi 16 gennaio dobbiamo necessariamente concentrarci su un altro aspetto ugualmente importante. Mi ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus potrebbero essere in vendita già da metà marzo : Secondo quanto riporta @evleaks, fonte notoriamente affidabile, la commercializzazione di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus dovrebbe iniziare a metà marzo.

Nuovi indizi sull'arrivo di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S6 - ma non sperateci troppo : Samsung sta lavorando al rilascio dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per i suoi top di gamma dello scorso anno, Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8 Plus, […]

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus dovrebbero montare batterie da 3.000 e 3.500 mAh secondo ANATEL : Dall'ente brasiliano ANATEL i nuovi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus dovrebbero montare delle batterie, in ordine, da 3.000 e 3.500 mAh.