Steveha raggiunto un accordo con il procuratore speciale che coordina le indagini sulMueller. L'ex stratega della Casa Bianca sarà interrogato dagli investigatori evitando per il momento di dover comparire di fronte ad una giuria. Un segnale chesi sta preparando a cooperare con le indagini e che preoccupa non poco la Casa Bianca. Per la Cnn, che cita due fonti, non è stata fissata la data dell'incontro e non si sa se il mandato di comparizione nei confronti disarà ritirato.(Di mercoledì 17 gennaio 2018)