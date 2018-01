Ronaldinho si ritira Il messaggio del Barcellona | il sorriso del calcio | grazie di

Il 2018 si apre con un addio al calcio giocato illustre : Ronaldinho si ritira : Se il 2017 ha visto ritiri illustri come quelli di Pirlo, Kakà, Lampard, Lahm e Totti, il 2018 si apre con l’addio al calcio giocato di uno dei fuoriclasse che ha fatto sognare un’intera generazione: Ronaldinho. Citando il campione brasiliano non possono che venire in mente le sue gesta con la maglia del Barcellona. Autentiche magie. Per fortuna abbiamo potuto ammirarlo anche da più vicino nella sua esperienza al Milan. Ora a quasi ...