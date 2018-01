Romina Power e Albano | ' Siamo alla fine' | ecco cosa hanno dichiarato

AL BANO E Romina Power / Ancora emozioni al concerto di Berlino per una delle ultime uscite di coppia : Al BANO e ROMINA POWER si sono esibiti insieme a Berlino per uno dei loro ultimi spettacoli insieme. Ma il pubblico non smette di sperare in un loro ritorno di fiamma.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 08:34:00 GMT)

Al Bano e Romina Power/ “È la madre dei miei figli - ha un posto d’onore!” - lei torna a vivere in Italia? : Al Bano e Romina, il cantante puglise torna a parlare della ex moglie e del posto d'onore che occupa nella sua vita e nella sua casa in Salento, ecco le dichiarazioni di stima e affetto.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 10:24:00 GMT)

Romina Power E YLENIA CARRISI/ Video - quando Al Bano disse : "So chi è stato". L'appello disperato : "Dove sei?" : ROMINA POWER e YLENIA CARRISI: la cantante continua a cercare la verità sulla figlia scomparsa il 6 gennaio 1994 a New Orleans. I dubbi mai fugati di Al Bano sul guru trombettista.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 13:37:00 GMT)

Romina Power - l’appello per la figlia scomparsa : “Dove si trova Ylenia?” : “Dove si trova Ylenia? E dove sono le centinaia di ragazze che spariscono ogni anno a New Orleans. Perché non è stato fatto nulla per fermare questo?”. E’ Romina Power ad affidare a Twitter queste parole sulla figlia scomparsa tra il 31 dicembre 1993 e il primo gennaio 1994. Le circostanze della sparizione sono ancora ignote e molte sono state le ipotesi fatte. La morte presunta di Ylenia in data 31 dicembre 1993 è stata infine ...

