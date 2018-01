Roma | Raggi | maiale in foto era della famiglia Casamonica

Roma - Raggi : con fibra ottica Città Eterna sarà smart : Roma, 17 gen. (askanews) 'Stiamo trasformando Roma sempre più in una smart city. Porteremo la fibra ottica a 1,2 milioni di cittadini grazie all'accordo tra Acea e Open Fiber. In primavera inizieranno ...

Raggi : “Noi fatto nostro dovere - ministro Ambiente ammette piano impianti Roma Capitale” : “Roma ha fatto il proprio dovere e, infatti, ha presentato il piano per la Gestione dei Materiali post Consumo nel 2017, la scorsa primavera. Sottolineo al ministro Galletti che la ‘grave situazione dei rifiuti’ nel Lazio è una realtà nota da tempo e sulla quale il ministero non è intervenuto negli ultimi quattro anni. Il […] L'articolo Raggi: “Noi fatto nostro dovere, ministro Ambiente ammette piano impianti Roma ...

Rifiuti Roma - Buschini a Raggi : nel Lazio i comuni sono 378 : Roma, 16 gen. (askanews) 'Il Lazio ha 378 comuni. Solo Roma ha problemi con i Rifiuti'. Lo afferma l'assessore regionale ai Rifiuti Mauro Buschini in risposta all'ultima dichiarazione del sindaco di ...

Rifiuti Roma - Galletti : chiediamo a Raggi solo di fare suo dovere : Roma, 16 gen. (askanews) 'La grave situazione dei Rifiuti di Roma non può essere derubricata a polemica politica elettorale. E' una realtà che purtroppo è ogni giorno sotto gli occhi di tutti gli ...

Roma - Raggi : sigilli a due case popolari di San Saba : Roma, 16 gen. (askanews) A chiusura di un breve periodo di indagini, l'Unità di Supporto della Polizia Locale alle Politiche Abitative di Roma Capitale ha posto i sigilli a due case popolari dell'Ater ...

Roma - Raggi : Pink Floyd? La prima volta è stato un 'bang' : Roma, 16 gen. (askanews) 'Quando questa band ha cominciato a suonare non ero nata. Ma l prima volta che mi hanno dato una loro cassetta e ho sentito la loro musica ho sentito un 'bang'. Per questo è ...

Roma - Raggi : Tuscolana liberata da bancarelle - arrivano fioriere : Roma, 16 gen. (askanews) 'Abbiamo liberato via Tuscolana dalle bancarelle e le abbiamo spostate in via Tito Labieno e in Largo Giulio Capitolino. Una scelta necessaria per ripristinare legalità e ...

Roma - Raggi : “Mi do come voto 7 e mezzo. Grillo? Ci sentiamo e siamo più compatti di prima” : “Mi sono data un sette e mezzo per il lavoro fatto e lo confermo: continuiamo a trovare cadaveri dietro ogni porta che apriamo”. Sono le parole della sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervistata da Massimo Giletti nella trasmissione Non è l’arena (La7). La prima cittadina M5s smentisce l’allontanamento di Beppe Grillo dal movimento: “Certo che ci sentiamo, ogni giorno s’inventano qualche storia. Stiamo andando avanti più compatti di prima. ...

"A Roma 600 nuovi autobus nei prossimi tre anni". L'annuncio di Raggi a 'Non è l'Arena' : "Le do una notizia. Venerdì in Giunta abbiamo approvato una delibera per acquistare da qui a tre anni 600 nuovi autobus. Noi, gli 'incompetenti'. Grazie ai 'competenti' abbiamo trovato un'azienda che doveva circolare con 1.800/2.000 bus al giorno e ne uscivano mille. Noi li abbiamo portati a 1.200, è ancora poco, però ci stiamo lavorando". La sindaca di Roma ...

Roma - Raggi : contro vikolenza donne ancora molto da fare : Roma, 14 gen. (askanews) 'C'è ancora da lavorare moltissimo per il rispetto delle donne. Moltissimo'. Lo ha detto il sindaco di Roma, Virginia Raggi intervistata da Giletti a Non è l'Arena. 'Mi ...

