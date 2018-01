Roma news | mercato | Rudi Garcia vuole Strootman al Marsiglia

Roma Daily News TV : Stasera dalle 19 nuova puntata di ‘Roma Station’ : Questa sera in diretta dagli studi di ‘RomaDailyNews TV’ andrà in onda una nuova puntata di ‘Roma Station’, la trasmissione interamente dedicata all’AS Roma in... L'articolo Roma Daily News TV: Stasera dalle 19 nuova puntata di ‘Roma Station’ su Roma Daily News.