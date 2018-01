Roma | insegnante arrestato per abusi su alunna Gli studenti del Liceo Massimo | “Ci hanno

Roma - un insegnante di 53 anni abusa di una ragazzina : arrestato : Per due mesi ha abusa to di una sua studentessa minorenne. Per questo un insegnante di 53 anni è stato arrestato , a Roma , dopo la denuncia dei genitori della ragazza. Dopo aver intercettato alcuni ...

