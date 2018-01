Roma a un passo da Fabian

Clamoroso Roma - Nainggolan ad un passo dal Guangzhou : cifre e dettagli : La Roma ha necessità di vendere un big per sistemare il bilancio e il big scelto è Radja Nainggolan. Il centrocampista belga può lasciare la Capitale in questo mese di gennaio. La trattativa con il Guangzhou di Fabio Cannavaro e il club giallorosso è ormai a buon punto e sarebbe già chiusa se non ci fosse stato un intoppo. L’Evergrande ha messo sul piatto ben 50 milioni di euro e tutte le parti, come riportato dalla ‘Gazzetta dello ...

Marco Tullio Barboni ed il suo “A spasso con il mago – Merlino e io” al Caffè Letterario di Roma : Sabato 27 gennaio alle ore 18,00 presso il Caffè Letterario di Via Ostiense 95 a Roma, la presentazione dell’opera di Marco Tullio Barboni “A spasso con il mago – Merlino e io” (Viola Editrice). Marco Tullio Barboni appartiene a un’illustre famiglia che ha segnato tratti importanti del cinema italiano d’Autore. Lo zio Leonida è stato un magistrale direttore della fotografia, amatissimo […]

Roma - Leandro Castan a un passo dal Cagliari : Roma - Leandro Castan è a un passo dal Cagliari . Il difensore brasiliano, ai margini nella Roma di Di Francesco andrà in Sardegna in prestito secco fino al termine della stagione. Manca ancora l'...

Roma - Montanari : nessun passo indietro - via botticelle da strade : Roma, 5 gen. (askanews) 'nessun passo indietro sul regolamento botticelle', assicura l'assessora alla Sostenibilità ambientale di Roma, Pinuccia Montanari; e spiega il Campidoglio 'l'iter ...

Calciomercato Roma - Bruno Peres ai saluti : cessione ad un passo - in arrivo il sostituto : Calciomercato Roma – Bruno Peres si appresta a lasciare la Roma. Il terzino brasiliano è stato scartato dal tecnico Di Francesco, il quale lo ha ritenuto troppo offensivo e poco propenso al ripiegamento per le sue idee tattiche. La Roma si sa, sta cercando con insistenza di aggiungere un terzino destro alla propria rosa, ma prima bisogna fargli spazio e proprio in tal senso si appresta a salutare Bruno Peres. Il calciatore ex Torino ha già ...

Roma - che passo falso : Missiroli e il Var - è solo 1-1 in casa contro il Sassuolo : Il Sassuolo e la Var frenano la Roma . Nel 19° turno di Serie A, i giallorossi non vanno oltre il pareggio per 1-1 all'Olimpico contro la squadra di Iachini, al quarto risultato utile consecutivo. Il ...

Roma - sorpasso al Milan per Badelj? - : In casa Milan si raffredda la pista che porta a Milan Badelj . Come riporta Il Corriere dello Sport , sul centrocampista croato in scadenza di contratto con la Fiorentina nelle ultime ore si sarebbe infatti inserita di prepotenza la Roma.

Corsa a due - la Juve soffre ma batte la Roma e tiene il passo del Napoli : La sfida scudetto ora sembra un affare tra loro. I bianconeri hanno il torto di non chiudere il match e rischiano grosso nel finale Fuga a due. La Juventus resta incollata al Napoli. batte e stacca la ...

La Juventus batte la Roma e tiene il passo del Napoli leader : Un gol dell'ex giallorosso Benatia basta ai bianconeri per restare a -1 dai partenopei. Troppo tardiva la reazione giallorossa. Una traversa per parte: a Florenzi, risponde Pjanic

Roma - un passo avanti verso il 'Contratto di fiume' : Roma, 21 dic. (askanews) Si è riunita per la prima volta in Campidoglio la cabina di regia sul Tevere, il tavolo interistituzionale che mette insieme tutte le associazioni, le imprese e gli enti ...

Inaugurato il Centro Sport e Cultura di Bondeno (FE) : un ulteriore passo verso la rinascita dell’Emilia-Romagna dopo il sisma del 2012 : Una costruzione che nasce dalle tradizioni locali, per diventare parte della quotidianità della popolazione: è con questo intento che ha preso forma un complesso avveniristico, che vuole offrire alla cittadinanza nuovi spazi di aggregazione e di diffusione Culturale. Dalla gente per la gente: il cantiere del nuovo Centro Sport e Cultura a Bondeno – comune della pianura ferrarese duramente colpito dal terremoto del 2012 – è un esempio di ...

Roma - cinghiali a spasso per Trastevere sfidando traffico e selfie VIDEO : Mai così vicini. E sì perché questa volta si sono spinti fino in centro, a spasso per Trastevere. Il gruppetto è formato da papà cinghiale, mamma e naturalmente i loro cuccioli. Camminano sul ...

Roma - allagamenti e traffico in tilt : chiuso sottopasso sulla Collatina : È stato temporaneamente chiuso per allagamento il sottopasso di Via Collatina, altezza Via Longoni, a Roma. Lo comunica Luceverde su Twitter.