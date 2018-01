Rivoluzione al Real Madrid | caccia a Neymar | Hazard e Icardi

Esplode la bomba Real Madrid - la società prepara una vera e propria Rivoluzione : via alcuni big - ma occhio ai super-colpi : Real Madrid in piena crisi. Le merengues continuano a collezionare pessime figure in campionato e dopo la sconfitta di oggi in casa contro il Villar Real , la classifica si complica notevolmente. Addirittura guardando la graduatoria della Liga il Real sembra poter rischiare anche l’accesso alla Champions League. Il quarto posto con la quinta a -1 non lascia certo tranquilli Cristiano Ronaldo e soci. Inoltre il Valencia terzo dista già ben 8 ...

Calciomercato Milan - Bonucci al Real Madrid? Possibile Rivoluzione in difesa Video : Leonardo Bonucci è stato il grande colpo di mercato del #Milan nella scorsa sessione estiva; pagato quarantadue milioni di euro, il difensore centrale laziale ha deciso di trasferirsi in rossonero dopo una trattativa-lampo. I tifosi rossoneri si sono molto entusiasmati per la decisione di Bonucci, ma il trentenne giocatore non ha reso come ci si aspettava. Bonucci si è infatti reso protagonista di alcuni grossolani errori in alcune partite, ...