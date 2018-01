RIFORMA PENSIONI Le preoccupazioni per il ritorno di Elsa Fornero ultime notizie

RIFORMA PENSIONI/ Fornero : neanche Salvini crede in abolizione mia legge (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 17 gennaio. Le parole di Elsa Fornero sull’ipotesi di cancellare la sua legge . Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 05:09:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018 : Quota 100 - la Lega pronta a rilanciare la misura : Continua la battaglia della Lega Nord per cancellare definitivamente la Riforma varata nel 2012 dall'ex ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa Fornero. Tra le richieste del Leader del Carroccio, infatti, ci sarebbe non solo l'estensione del meccanismo di Quota 41 a tutti i lavoratori ma anche l'introduzione della Quota 100. Salvini propone l'estensione della Quota 41 Matteo Salvini, torna alla carica nel pieno della campagna ...

RIFORMA PENSIONI/ Esodati - richiesta nona salvaguardia in Sardegna (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità, ultime notizie. Esodati , richiesta nona salvaguardia in Sardegna . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 gennaio(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 14:09:00 GMT)

Pensioni - la RIFORMA Fornero è l’argine del debito : In campagna elettorale l’esercizio della verità è faticoso. Soccorre a volte la ferrea logica dei numeri. È il caso della riforma delle Pensioni del 2011, targata Monti- Fornero , che la...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Giacobbe (Pd) spiega come cambiare la Legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018 , oggi 15 gennaio. Giacobbe (Pd) spiega come cambiare la Legge Fornero . Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 05:09:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Meloni (FdI) : “Legge Fornero si deve migliorare per i giovani” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018 , oggi 14 gennaio. Le proposte M5S oltre la cancellazione della Legge Fornero . Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 13:10:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI - Meloni : cancellare la Fornero ma non a spese dei giovani Video : Le proposte sulla Riforma #Pensioni tengono banco in campagna elettorale e agitano la discussione interna nel centrodestra con diverse prese di posizione di #Matteo Salvini, #giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Tre leader della stessa coalizione, allargata nell'uninominale per le politiche di marzo 2018 alla cosiddetta quarta gamba composta dall'Udc di Lorenzo Cesa e da altri cespugli centristi, tre diverse posizioni sulla legge ...