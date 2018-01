: Pd, Renzi: 'Stop discussioni su dopo, ora casa per casa' - Politica - ANSA.it - Gianga87 : Pd, Renzi: 'Stop discussioni su dopo, ora casa per casa' - Politica - ANSA.it - GiancarloDeRisi : Ennesima giravolta di Renzi. Pierferdinando Casini sarà il candidato a Bologna del Pd nell'uninominale. La notizia… - andreatheblando : RT @riccardo_fra: Il candidato #Pd a #Bologna è Pierferdinando #Casini, entrato in politica quando esisteva lo Scià di Persia. Ecco il prem… - Mario34mg : RT @sherlock5stelle: Pd, Renzi: 'Stop discussioni su dopo, ora casa per casa' - karypant : RT @Virus1979C: Renzi è talmente cotto che torna a parlare dei sacchetti di plastica. argomento finito nel dimenticatoio, che ora ritorna n… -

"Adesso basta con discussioni e, a testa alta andiamo a fare campagna elettorale", "casa per casa". E' il messaggio lanciato dal segretario del Pd, alla direzione del partito. "Il Pd è in lotta con il M5S per il primo posto", puntiamo "ad essere il primo partito d'Italia. La battaglia va fatta con il simbolo Pd", sottolinea. E sulla coalizione: "Sarà competitiva". Avverte: "C'è un disegno contro il Pd" con uno "stravolgimento della realtà" che va combattuto."Più politica in Ue", è primo punto della campagna elettorale(Di mercoledì 17 gennaio 2018)