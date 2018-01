Renzi | “Basta chiacchiere | ora al lavoro e alla lotta”

Francesco Gabbani : “Basta con la scimmia. La politica? Voterei tutti e tre : Renzi - Berlusconi e Grillo - in fondo siamo colleghi” : Per Francesco Gabbani è stato senza dubbio un grande anno. Anche se, in una lunga intervista al Corriere della Sera, il cantante che ha sbancato con Occidentali’s Karma (al festival di Sanremo ma non solo) ha voluto specificare cosa pensa, dopo tanti mesi, della scimmia protagonista della coreografia di questo brano: “Mi ha rotto un po’ le scatole. Pare quasi che Sanremo l’ abbia vinto lei… Ancora adesso trovo ...

La7 - Toscani ne ha piene le scatole : “Basta parlare di politica e di Renzi. Non mi inviti più” : Polemica vivace a Tagadà (La7) tra il fotografo Oliviero Toscani e la conduttrice Tiziana Panella. Ospite della trasmissione, Toscani risponde con evidente insofferenza alle domande della giornalista sull’iconografia della politica italiana: “I simboli dei partiti sono mediocri, come sono sempre stati, esattamente come la politica che rappresentano. Per favore, non parliamo di creatività che non c’entra nulla con la politica italiana. Qui si ...