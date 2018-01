Regione Lazio | in un bando oltre 5 milioni per artigianato

Lorenzin : "Io candidata alla Regione Lazio? Ipotesi in campo" : "Non c'è niente di deciso, ma stiamo prendendo in considerazione tutte le Ipotesi per potere mettere in campo una lista dignitosa e che abbia un programma serio sulla sanità del Lazio". Lo dice la ...

Regionali Lazio - Pirozzi : chi decide futuro Amatrice? La Regione : Roma, 15 gen. (askanews) 'Chi fa le gare per le macerie è la regione Lazio, chi decide le procedure per la ricostruzione è la regione Lazio, chi decide la priorità dei finanziamenti è la regione Lazio,...

Regione Lazio - centrodestra nel caos. E Salvini lancia Pirozzi : 'Lo stimo' : ROMA 'Noi lavoriamo per unire, lo abbiamo fatto in Lombardia e lo vogliamo fare in tutta Italia. Speriamo che nelle prossime ore esca finalmente il nome del candidato per la Regione Lazio'. Sergio ...

Regione Lazio. Ciocchetti : è ora di scegliere candidato : “La telenovela sul candidato del centrodestra deve finire. Agli alleati chiedo di sbrigarsi, di fare una scelta, perche’ non si puo’ tergiversare all’infinito”. Cosi’, in... L'articolo Regione Lazio. Ciocchetti: è ora di scegliere candidato su Roma Daily News.

Roma - Pirozzi si ritira - anzi no : il video-scherzo del candidato alla presidenza della Regione Lazio : Non manca di certo il senso dell'ironia al sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, e candidato con una lista civica alla presidenza della Regione Lazio. Forse qualche suo avversario avrà tirato un ...

Regione Lazio : 9 progetti di arte contemporanea sui cammini : Roma, 12 gen. (askanews) 'Sono nove i progetti vincitori del bando arte sui cammini, nato per sostenere la progettazione, realizzazione e instalLazione di opere d'arte contemporanea lungo i cammini ...

Regione Lazio. Lombardi : stiamo lavorando bene : “Ieri a Piazzapulita – LA7, mi è stato chiesto cosa pensassi delle alleanze. Ho risposto che io con un partito che non solo ha introdotto la... L'articolo Regione Lazio. Lombardi: stiamo lavorando bene su Roma Daily News.

Regione Lazio - il successo di ottobre rosa : mammografie +16% : Roma, 11 gen. (askanews) 'Grande successo della campagna 2017 di prevenzione ottobre rosa. In base ai dati resi noti oggi, nel corso della campagna da ottobre a dicembre sono stati prenotati ...

Regione Lazio : Allerta meteo da domani mattina e per 12/18 ore : Roma– Di seguito il comunicato della Regione Lazio. “Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità che riporta una valutazione di criticità... L'articolo Regione Lazio: Allerta meteo da domani mattina e per 12/18 ore su Roma Daily News.

Regione Lazio : al via 'Nati per leggere' : Roma, 9 gen. (askanews) Al via gli appuntamenti di gennaio per la seconda edizione del progetto Nati per Leggere, progetto nazionale di carattere pedagogico e culturale finalizzato alla promozione ...

Regione Lazio - Valeriani (Pd) : misure contro violenza su donne : Roma, 9 gen. (askanews) 'Nuove strutture di accoglienza, sostegno per le vittime, progetti di prevenzione e campagne di sensibilizzazione: l'Amministrazione Zingaretti ha presentato il Piano regionale ...

Regione Lazio - allerta meteo da domattina per 24 ore : Roma, 8 gen. (askanews) Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha adottato un avviso di criticità con indicazione che dalla prima mattinata di domani 9 gennaio e per le successive 24 ore si prevede ...

Regione Lazio : ambulatori e case salute - 1.100 accessi : Roma, 8 gen. (askanews) 'La scelta effettuata quest'anno di attivare per la prima volta, grazie ad un accordo con la Fimp (Federazione italiana Medici pediatri), tre ambulatori aperti nei week end con ...

Pirozzi e la partita in Regione Lazio : ?Un passo indietro? Solo se Meloni candidata : "L'unica persona per la quale farei un passo indietro volentieri è Giorgia Meloni". All'indomani del vertice di Arcore tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, il sindaco di Amatrice e candidato alla presidenza della Regione Lazio con la sua lista civica, Sergio Pirozzi, apre alla possibilità di tirarsi indietro dalla corsa per le regionali in favore di una candidatura condivisa del centrodestra.Tra i ...