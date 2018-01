Raffaello Tonon | La mia ex non ha rivendicato la mia eterosessualità

Raffaello Tonon : ecco quanto ha speso per gli interventi di chirurgia plastica Video : Raffaello Tonon [Video] è uno di quei personaggi che sono stati scoperti da Maurizio Costanzo. L'ex inquilino del #Grande Fratello Vip 2, in questi anni è totalmente cambiato dal punto di vista fisico, apparendo molto più magro ed affascinante. In che modo ci è riuscito? L'opinionista milanese si è sottoposto ad un intervento di liposcultura che gli ha dato la possibilita' di perdere dei chili in eccesso. Il televenditore non ha mai nascosto a ...

Raffaello Tonon operazione : ecco quanto ha speso dal chirurgo : quanto ha speso Raffaello Tonon per fare l’intervento di liposcultura Raffaello Tonon è molto cambiato dal 2005, anno in cui ha vinto La Fattoria. Al Grande Fratello Vip il conduttore e opinionista è apparso più magro e più affascinante. Il suo segreto? L’intervento di liposcultura, che gli ha permesso di eliminare i chili in eccesso. […] L'articolo Raffaello Tonon operazione: ecco quanto ha speso dal chirurgo proviene da ...

Raffaello Tonon capelli - da ricci e radi a lisci e folti : svelata la cura utilizzata : Raffaello Tonon ha fatto il trapianto di capelli? In più di dieci anni i capelli di Raffaello Tonon sono cambiati parecchio. Nel 2005, quando ha vinto il reality show La Fattoria, l’opinionista li aveva ricci e radi mentre oggi ha una chioma liscia e folta. Com’è stato possibile questo cambiamento? Il concorrente del Grande Fratello […] L'articolo Raffaello Tonon capelli, da ricci e radi a lisci e folti: svelata la cura ...

GF vip : Luca Onestini e Raffaello Tonon insieme per un compleanno da ricordare Video : Ritorniamo a parlare di gossip e lo facciamo occupandoci di due degli ex concorrenti più ti dell'ultima edizione del Grande Fratello vip [Video]. Stiamo parlando degli #Oneston, ovvero Luca Onestini e Raffaello Tonon che ieri sera hanno pensato bene di allietare tutti i loro fans con alcuni Video postati sui social in onore del compleanno di uno dei due. Ma vediamo insieme cosa è successo. Un compleanno da ricordare Sono trascorse diverse ...

Raffaello Tonon - dedica a Luca Onestini : le belle parole in difesa dell’amico : Raffaello Tonon sempre più amico di Luca Onestini: la dedica all’amico Raffaello Tonon e Luca Onestini, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, hanno continuato a frequentarsi anche una volta finito il reality. I due infatti, usciti dalla Casa, sono rimasti molto amici e, sui social, intrattengono spesso i loro followers con siparietti scherzosi e immagini […] L'articolo Raffaello Tonon, dedica a Luca Onestini: le belle ...

Raffaello Tonon e Corinne Cléry : promessa di Natale mantenuta : Dal Grande Fratello Vip al Natale insieme: Tonon e Corinne Clèry sempre più uniti Raffaello Tonon e Corinne Clèry hanno passato il Natale insieme. È stata dunque mantenuta la promessa dell’attrice francese fatta all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. L’ex rivale di Serena Grandi aveva invitato l’opinionista di Barbara d’Urso a trascorrere il 25 […] L'articolo Raffaello Tonon e Corinne Cléry: promessa ...

GF Vip : Raffaello Tonon e Cristiano Malgioglio prendono una decisione importante Video : I concorrenti dell’ultima edizione del #Grande Fratello VIP sono riusciti a catturare i cuori di tutti i telespettatori della trasmissione con la nascita di nuovi amori, di bellissime amicizie e anche con spiacevoli litigi. C’è da dire che i contrasti hanno interessato in particolar modo due concorrenti della casa, cioè Cristiano Malgioglio e Raffaello Tonon. Ebbene, dopo quasi un mese dalla fine del reality, i due hanno preso un’importante ...

Isola dei Famosi 2018 - nel cast anche Luca Onestini e Raffaello Tonon? : Raffaello Tonon e Luca Onestini, gli 'Oneston', com'erano chiamati all'interno della casa del Grande Fratello, hanno fatto breccia nel pubblico di Canale 5, e Mediaset secondo Novella 2000 avrebbe offerto loro di andare in Honduras come concorrenti per la prossima edizione dell'Isola dei Famosi. Accetteranno? Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme: lo scoop prosegui la letturaIsola dei ...

Cristiano Malgioglio e Raffaello Tonon hanno fatto pace : ecco come : Dopo il Grande Fratello Vip Cristiano Malgioglio e Raffaello Tonon hanno fatto pace Cristiano Malgioglio e Raffaello Tonon hanno ufficialmente fatto pace. Il paroliere e l’opinionista tv si sono chiariti dopo il litigio scoppiato durante la semifinale del Grande Fratello Vip. L’artista ha nominato l’amico di Luca Onestini mandando Fuffy su tutte le furie. Soprattutto perché tra […] L'articolo Cristiano Malgioglio e ...

Raffaello Tonon e Luca Onestini sbarcano all'Isola dei Famosi 2018? Il colpo di scena : Sin dall'ultima puntata del Gf Vip, i tanti fan di Raffaello Tonon e Luca Onestini hanno richiesto di rivedere la coppia unita in qualche altro programma tv. Ora sembrerebbe che il loro desiderio ...