Protezione Civile | “Consegnato mezzo spartineve al Comune di Campotosto” VIDEO

Allerta Meteo Campania : avviso della Protezione Civile per il maltempo delle prossime ore : La protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo per vento e mare valevole a partire dalla mezzanotte e per le successive 24 ore. In particolare, sulla Campania, spireranno venti forti occidentali con temporanee raffiche e il mare si presenterà agitato o molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. La protezione civile raccomanda agli enti competenti di “porre in essere tutte ...

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile per il forte vento sull’Italia : violenta burrasca - freddo e nevicate Mercoledì 17 Gennaio : Allerta Meteo – Forti correnti di origine nord-atlantica stanno causando un deciso rinforzo della ventilazione interessando, in queste ore, le regioni del centro-nord per poi estendersi da domani al meridione. I forti venti porteranno anche un deciso aumento del moto ondoso su tutti i bacini, specie quelli occidentali e meridionali, con possibilità di forti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Meteo Protezione Civile domani : molte nubi - piogge - e venti di burrasca! : Tese correnti occidentali continueranno a interessare la nostra penisola nella giornata di domani, determinando diffusa nuvolosità e precipitazioni sparse, in particolare sulle regioni...

Alluvione a Livorno - indagato anche capo della Protezione civile : C'è un nuovo nome tra gli indagati per l'Alluvione di Livorno dello scorso 10 settembre, in cui il sindaco Filippo Nogarin è accusato di omicidio colposo in concorso. Lo stesso capo d'imputazione ha raggiunto oggi il capo della protezione civile locale, Riccardo Pucciarelli, che fu tra i primi a essere sentito dai magistrati inquirenti.Otto persone morirono a settembre nell'Alluvione, in fatti per cui ieri il primo cittadino ...

Maltempo - il vento fa paura : l'allerta della Protezione Civile (e arriva la neve anche in pianura) : Meteo, le previsioni mostrano la tendenza ad un cielo molto nuvoloso su tutte le regioni, ma a far paura è il vento: il dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di...

Maltempo - Protezione Civile : in arrivo forti venti sulla penisola. Nevicate e colata artica : In arrivo forti venti sulla penisola : il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteo, segnalando, in particolare, allerta arancione per rischio ...

Terremoto - la Protezione Civile : 687 casette consegnate nel Lazio - 2.251 Sae totali : Ad oggi sono stati completati i lavori in 121 aree e sono state consegnate ai Sindaci 2.251 Soluzioni Abitative di Emergenza (Sae) in 30 comuni. In particolare sono 927 le casette consegnate nelle Marche, 687 nel Lazio, 509 in Umbria e 128 in Abruzzo. Attualmente sono in corso lavori in 79 aree. Secondo i dati forniti dalle quattro Regioni colpite, al 28 novembre, sono complessivamente 3.662 le Sae ordinate per i 48 comuni che ne hanno fatto ...

Maltempo - Protezione Civile : in arrivo forti venti sulla penisola : Roma, 15 gen. (askanews) In arrivo forti venti sulla penisola: il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteo, segnalando, in particolare, allerta arancione ...

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile per il forte vento in arrivo sull’Italia : mappe e bollettini : Allerta Meteo – Nei prossimi giorni la nostra Penisola sarà interessata da un deciso rinforzo della ventilazione, dapprima dal quadrante sud-occidentale e, nella giornata di mercoledì, dal quadrante di Nord-Ovest. A determinare tale variazione del quadro Meteorologico saranno forti correnti in quota provenienti dall’area nord-atlantica. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni ...

Meteo Protezione Civile : qualche pioggia domani - venti in forte intensificazione : Nella giornata di domani avremo una nuvolosità diffusa su gran parte dei settori, con delle precipitazioni che interesseranno principalmente le regioni tirreniche della penisola. Ecco il bollettino...

REGIONE - NUOVE COLLABORAZIONI CON I VIGILI DEL FUOCO. L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE E Protezione Civile : "PER UNA MASSIMA EFFICIENZA OPERATIVA E ... : 'Abbiamo inteso avviare un percorso - spiega L'ASSESSORE " al fine di dare vita a delle linee guida condivise, contenenti le prescrizioni da attuare sia in fase preventiva che esecutiva, così da ...

Meteo Protezione Civile : il bollettino per domani - Lunedi' 15 Gennaio : Nella giornata di domani avremo condizioni Meteo generalmente stabili sulla penisola. Maggiore nuvolosità e locali piovaschi potranno verificarsi però sui settori tirrenici. Ecco il bollettino...

Meteo Protezione Civile : il bollettino per domani - Domenica 14 Gennaio : La giornata di domani vedrà un ulteriore miglioramento delle condizioni Meteo all'estremo Sud Italia. Il tempo sarà generalmente stabile su tutta la penisola. Ecco il bollettino dettagliato della...

Protezione Civile - le atlete toscane primeggiano ai campionati di sci di Peio : Ha partecipato pure alla gara di snowboard, portando a casa la medaglia d'argento, ma per onor di cronaca va detto che le partecipanti in questo caso erano solo due. Obiettivo centrato, nell fondo ...