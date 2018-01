: RT @amnestyitalia: Dopo la vittoria della #BlackProtest, le donne in Polonia sono di nuovo in piazza per protestare contro la proposta di r… - maru_silvani : RT @amnestyitalia: Dopo la vittoria della #BlackProtest, le donne in Polonia sono di nuovo in piazza per protestare contro la proposta di r… - FernendoNevruZ : RT @Sampala: Per chi non se ne fosse accorto, in Polonia le donne sono scese di nuovo in piazza per far capire ai fanatici che rendere ille… - Giustizia47Vera : RT @MediasetTgcom24: Polonia, migliaia in piazza contro la nuova stretta sull'aborto #polonia - RealTimeNews__ : RT @MediasetTgcom24: Polonia, migliaia in piazza contro la nuova stretta sull'aborto #polonia -

Migliaia di donne polacche sono scese ina Varsavia e in altre 60 città polaccheun nuovo tentativo di introdurre ulteriori restrizioni sull', già fortemente limitato dalle leggi polacche. A far indignare le donne una nuova proposta di legge, accolta la scorsa settimana dal parlamento (dove ha la maggioranza il partito conservatore di Kaczynski), che vieta di abortire in caso di malattia del feto scoperta con analisi prenatali.La misura è sostenuta fortemente dall'episcopato cattolico.(Di giovedì 18 gennaio 2018)