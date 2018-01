Politano al Napoli? Calciomercato news | Squinzi | nostri giocatori incedibili a gennaio

Calciomercato Napoli - voglia di Politano : così nasce il 'Folletto' di Roma : Quella di Politano è la storia della lenta consacrazione di un talento precocissimo. La storia di un ragazzo catapultato dai campi di provincia alla Roma all'età di 11 anni e cresciuto con costanza, ...

Politano al Napoli?/ Calciomercato news - le alternative dei campani al neroverde : Politano al Napoli? L'estreno del sassuolo primo obbiettivo di Calciomercato dei campani per il dopo Verdi. La trattativa si annuncia più semplice che con il felsineo?(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 11:38:00 GMT)

Il Napoli adesso è costretto a virare su Deulofeu e Politano : 'Il direttore Giuntoli e Maurizio Sarri hanno fatto di tutto per convincermi - ha spiegato a Sky Sport il talento classe '92 - Mi hanno chiamato anche Sepe e Tonelli, ma ho preferito rimanere a ...

Napoli - Politano spinge per l'ipotesi azzurra : Secondo il Corriere dello Sport , a differenza di Verdi , Matteo Politano è lusingato dall'idea Napoli . Ed è proprio la volontà del calciatore in questo caso potrebbe fare la differenza. Perché il Sassuolo la settimana scorsa ...

Napoli - Politano insiste per vestire azzurro subito : 'Politano vuole Napoli'. Così il Corriere dello Sport in prima pagina su Matteo Politano , ala del Sassuolo nel mirino di De Laurentiis: 'Dietrofront Verdi, si fa avanti l'esterno del Sassuolo. E vuole fortemente il Napoli da subito'.

Australian Open 2018 - Qualificazioni maschili : va al terzo turno Salvatore Caruso - out Stefano NaPolitano : Nel secondo turno delle Qualificazioni maschili degli Australian Open, la mattina italiana ha riservato alterne fortune ai nostri rappresentanti: avanti Salvatore Caruso, che passa all’ultima sfida per un posto nel main draw, fuori Stefano Napolitano. Salvatore Caruso ha vinto una battaglia sportiva lunga due ore contro lo slovacco Norbert Gombos,imponendosi per 3-6 6-3 6-3 con una prestazione che è stata un continuo crescendo. Partito ...

Australian Open 2018 - Qualificazioni maschili : a Melbourne domina la pioggia. Sonego - Giannessi - Caruso e NaPolitano rimandati a domani : Poco tennis e tanta, tantissima pioggia nella terza giornata di Qualificazioni agli Australian Open 2018. Nella mattinata di Melbourne si sono potuti disputare solo pochi match, peraltro giocati ad intermittenza, mentre nel pomeriggio nessuno è riuscito a scendere in campo (si è giocato solo sulla Margaret Court Arena, coperta dal tetto). La pioggia è caduta in maniera abbondante e continua, con solo qualche pausa, che ha messo a dura prova ...

Giorgio NaPolitano : 'Penoso impoverimento della politica' : E' stato l'uomo che per cinque anni ha tenuto paralizzata la politica italiana, accettando addirittura un secondo mandato al Colle e legittimando una serie di governi nati senza alcuna legittimità popolare. Ora, dopo l'interminabile permanenza al Quirinale, ce ...

Scherma Modica - bronzo per Leonardo NaPolitano a Bagheria : Scherma Modica, Leonardo Napolitano medaglia di bronzo prima prova regionale paralimpica a Bagheria. Cadetti a Terni per la 2 prova nazionale.