Plastica | il WWF | “La strategia Ue è un primo importante passo | ma il 2030 è lontano…”

: RT @WWFitalia: L'Italia è tra i paesi europei che produce più #rifiuti in #plastica Mappa - WWF_YOUng : RT @WWFitalia: L'Italia è tra i paesi europei che produce più #rifiuti in #plastica Mappa - naturaeambiente : La strategia europea per la lotta alla plastica - Almenib : RT @WWFitalia: Lo sapevate che la #plastica è il terzo materiale umano più diffuso al mondo dopo #acciaio e #cemento? L'analisi di @bologn… - ecoNewspaper : La strategia europea per la lotta alla plastica - Mindy_Andu : @WWF_DG Ho messo sto video da poco e qualcuno mi ha scritto "non è plastica". Sto ancora cercando di capire perchè… -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Lacontro ladell’Unione Europea è unper combattere uno dei drammi che caratterizzano la nostra civiltà, ossia la, il terzo materiale umano più diffuso sulla terra dopo acciaio e cemento. Purtroppo l’orizzonte delappare un po’ troppo lontanorispetto ad una vera e propria emergenza che sta assumendo, giorno dopo giorno, dimensioni estremamente preoccupanti e sulla quale bisogna intervenire con urgenza. Dagli anni ‘50 ad oggi, con l’avvio della grande diffusione dell’uso della, abbiamo prodotto 8,3 miliardi di tonnellate di,gettandone in natura circa 6,3 miliardi. È come se ogni abitante della Terra trascinasse con se circa una tonnellata di. Il 79% di questa è finita nelle discariche e in tutti gli ambienti naturali contaminando aree remote come i ghiacci polari fino le grandi fosse marine a 10 km di ...