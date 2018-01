Pioggia e neve sull' Italia | si prepara la sciabolata artica

Maltempo - inizio 2018 da record in Piemonte : venti a 200 km/h sul Gran Paradiso - 2 metri di neve a Sestriere - caldo record a Torino e 464mm di Pioggia in 4 giorni sulle Alpi : Dal vento a 200km/h sulle cime del parco del Gran Paradiso ai 464mm di pioggia in 4 giorni, poco sotto i 1.200 metri di altitudine, dal record di temperature a Torino agli oltre 2 metri di neve sopra i 1.500. Il dossier di Smi (Societa’ Meteorologica Italiana) riassume e documenta le tante anomalie del tempo che hanno caratterizzato i primissimi giorni del 2018 con scenari inediti per l’inverno. Nella prima decade di gennaio, la ...

Maltempo : neve in quota e Pioggia a fondovalle in Valtellina : pioggia battente sul fondovalle e neve in quota, in Valtellina e Valchiavenna, dove nelle ultime 24 ore si sono registrate nevicate di circa 25 centimetri, attorno ai 1300 metri. Secondo l’ultimo bollettino diffuso in serata dal Centro regionale nivometeo dell’Arpa Lombardia con sede a Bormio (Sondrio), non si attenua il rischio valanghe sull’arco alpino lombardo che resta “3 marcato” su una scala di cinque. I ...

Maltempo - Pioggia e neve allerta valanghe e frane. A Roma e Palermo mai così caldo da 40 anni : Roma - La valanga che ha travolto un condominio a Sestriere resta l'immagine di una giornata di Maltempo che sta avvolgendo l'Italia e che non passerà nelle prossime 24 ore. In Piemonte una donna di ...

Maltempo Piemonte - Arpa : picchi di circa 300 mm di Pioggia e fino a 2 metri di neve [DATI] : Nelle ore centrali della giornata di oggi è previsto un esaurimento delle precipitazioni su gran parte del Piemonte. Secondo quanto riporta l’Arpa regionale, “le piogge più intense si sono verificate sulla fascia prealpina dalle Alpi Pennine alle Alpi Cozie, con valori più significativi nella zona dell’alto bacino del Sesia e nelle Valli di Lanzo. Nella notte le piogge si sono intensificate anche sulla zona dell’alto ...

Maltempo - situazione drammatica tra Piemonte e Valle d’Aosta : 3 metri di neve a Sestriere e Cervinia - 450mm di Pioggia a valle [FOTO] : 1/11 Cervinia ...

Pioggia e neve - allerta maltempo Piemonte : (ANSA) - TORINO, 8 GEN - Frane, piogge battenti fino a 238 millimetri in 24 ore, forti nevicate oltre i 1.500 metri e anche più di un metro oltre i 2.500 sulle Alpi. Sul Piemonte resta l'allerta ...

Maltempo Piemonte : neve in quota e Pioggia in pianura - frane e strade chiuse : A causa della nevicata in corso in quota sull’arco alpino cuneese, l’Anas ha disposto la chiusura della SS21 del Colle della Maddalena, valico internazionale con la Francia, tra Pietraporzio e il confine, in valle Stura. Nevica sopra i 1.200 metri anche lungo la SS20 del Colle di Tenda, dove però la viabilità è regolare e il tunnel con la Francia aperto al transito. In pianura piove dalla scorsa notte. La corsia sud della superstrada ...

