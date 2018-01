Piazza Affari | in acquisto IMA

Piazza Affari : amplia il rialzo Technogym : Grande giornata per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,02%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in ...

Piazza Affari debole si allinea alle borse europee : (Teleborsa) - Avvio debole per Piazza Affari che si allinea alle principali borse europee . I mercati seguono la scia negativa lasciata da Tokyo che ha risentito della chiusura sotto la parità di Wall ...

Crolla a Piazza Affari Recordati : A picco il gruppo farmaceutico , che presenta un pessimo -2,64%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Recordati ...

Piazza Affari : amplia il rialzo Banca Carige : Protagonista la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,40%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che ...

Astaldi in picchiata a Piazza Affari : Retrocede molto il general contractor , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,86%. Lo scenario su base settimanale di Astaldi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

Piazza Affari : violenta contrazione per Gamenet : In forte ribasso Gamenet , che mostra un disastroso -2,76%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Gamenet più pronunciata rispetto all'andamento ...

Borsa - Piazza Affari apre in calo : indice Ftse Mib -0 - 54% : Avvio di seduta in negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un calo dello 0,54% a 23.369 punti.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari punta a tornare in rialzo (17 gennaio 2018) : BORSA ITALIANA news. Per Piazza Affari OGGI non ci sono particolari dati macreoeconomici. Si spera però di tornare in rialzo. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 03:27:00 GMT)

Piazza Affari chiude negativa : Le borse europee si sgonfiano sul finale di seduta, nonostante l'apertura tonica di Wall Street, che ha battuto l'ennesimo record superando quota 26mila punti. I principali listini europei hanno ...

Gamenet brilla a Piazza Affari - promossa da più broker : (Teleborsa) - brillante rialzo per Gamenet , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,35%. A fare da assist alle azioni contribuiscono più promozioni giunte da vari broker. Gli analisti ...

Francoforte svetta sugli eurolistini. Piazza Affari in frazionale rialzo : (Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei con la borsa di Francoforte che svetta sugli eurolistini. Piazza Affari da parte sua rimane in lieve rialzo. Dal fronte macro , l'inflazione ...