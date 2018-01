Pensioni | notizie aggiornate oggi 17 01 su abolizione Fornero e conti pubblici

: Ultime notizie pensioni, esodati: all'orizzonte nona salvaguardia? Le richieste al prossimo Governo - greengroundit : Ultime notizie pensioni, esodati: all'orizzonte nona salvaguardia? Le richieste al prossimo Governo - EmanueleAnsel : Ultime notizie Pensioni anticipate 2018 al 17 gennaio : Poletti nn si ricandida. - Today_it : Pensioni, ecco perché aumentarle sarà molto difficile - moneypuntoit : Ultime notizie pensioni, esodati: all'orizzonte nona salvaguardia? Le richieste al prossimo Governo - La Legge di B… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Le ultime novita' sulle #ad17 gennaio 2018 vedono riaccendersi il dibattito elettorale, con le proposte di riforma previdenziale che restano tra i temi più caldi in discussione. Nelle dichiarazioni più recenti vediamo così il M5S tornare sulla questione delled'oro, il PD sulla necessita' di modificare la leggeVIDEO e sull'impossibilita' di una sua totale abrogazione ed il centrodestra sulleminime a 1000 euro e sul rilancio dell'occupazione giovanile. Passiamo in rassegna tutti i dettagli al riguardo nel nostro nuovo articolo di approfondimento. Di Battista rilancia il taglio sulled'oro Il Movimento 5 Stelle torna a concentrarsi sul tema degli assegni iniqui e troppo elevati. Taglieremo ledai cinquemila euro in su. Se si vuole, i soldi si possono trovare. Lo ha affermato Alessandro Di Battista, durante una sua ...