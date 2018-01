Pensioni | Lega | stop Fornero e sì Quota41 tra le novità nel nostro

Riforma Pensioni 2018 : Quota 100 - la Lega pronta a rilanciare la misura : Continua la battaglia della Lega Nord per cancellare definitivamente la Riforma varata nel 2012 dall'ex ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa Fornero. Tra le richieste del Leader del Carroccio, infatti, ci sarebbe non solo l'estensione del meccanismo di Quota 41 a tutti i lavoratori ma anche l'introduzione della Quota 100. Salvini propone l'estensione della Quota 41 Matteo Salvini, torna alla carica nel pieno della campagna ...

Riforma Pensioni/ Cottarelli critica Lega e M5s (ultime notizie) : Riforma pensioni novità, ultime notizie. Carlo Cottarelli critica Lega e Movimento 5 Stelle. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 gennaio(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 16:19:00 GMT)

Riforma Pensioni/ Le convergenze di Lega e M5S su Quota 41 e Legge Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Le convergenze di Lega e M5S su Quota 41 e Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 gennaio(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 12:31:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018 : Quota 41 e 100 - grillini e Lega volano alto Video : La Riforma #pensioni è di sicuro uno dei temi centrali di questa campagna elettorale che si preannuncia breve due mesi ma molto intensa. Tra i più attivi nel lanciare proposte e novita' sulle pensioni ci sono il Movimento 5 Stelle, il cui candidato premier Luigi #Di Maio ha annunciato ieri 10 gennaio che il suo partito implementera', se gli elettori gli affideranno il compito di governare dandogli la maggioranza necessaria, la Quota 41 per ...

INPS - Pensioni : obiettivi Centrodestra - Lega contro Legge Fornero Video : #INPS, si lavora alla revisione dei sistemi Pensionistici in vista delle prossime elezioni politiche fissate a quattro marzo 2018, una data attesa e importante per tutti gli italiani che vogliono avere un quadro chiaro anche in merito al proprio scenario previdenziale, gia' abbastanza confuso di suo allo stato dei fatti. Il Centrodestra ha idee chiare, cancellare o, almeno, debellare in grande parte la Legge Fornero, che avrebbe avuto a loro ...

Riforma Pensioni/ Lega : Quota 41 e Quota 100 al posto della Legge Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni novità, ultimissime. Lega: Quota 41 e Quota 100 al posto della Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 8 gennaio(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 16:01:00 GMT)

Pensioni INPS 2018 - le proposte di Forza Italia e Lega Video : #INPS: i partiti politici, in vista delle prossime elezioni, hanno proposto soluzioni riguardo la situazione Pensionistica. proposte di un certo calibro, se pensiamo che arrivano a centotrenta miliardi di euro, da sommare ad altri centoquaranta utili a debellare la tanto contestata Legge Fornero. INPS, scenari proposti dai Partiti politici riguardo le Pensioni L'attenzione è focalizzata sulle #Pensioni minime, alle quali si interessa in maniera ...

Pensioni - Lega : su stop legge Fornero serve chiarezza degli alleati - le novità Video : Riforma #Pensioni con la revisione della legge Fornero, dibattito in corso nel centro-destra [Video] in vista delle elezioni politiche del 2018. Ieri è intervenuto il capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati Renato Brunetta, gia' ministro della Pubblica amministrazione di uno dei quattro governi presieduti da Silvio Berlusconi il quale, però, non si è ancora espresso con nettezza sulla legge Fornero, puntando piuttosto alla proposta ...

Riforma Pensioni/ Alesina e Giavazzi contro Lega e M5S (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Alesina e Giavazzi contro Lega e Movimento 5 Stelle. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 3 gennaio(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 16:26:00 GMT)

Riforma Pensioni/ Lega contro la doppia tassazione (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 14 dicembre. Lega contraria alla doppia tassazione per chi rientra dall'estero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 10:46:00 GMT)

Lega in piazza contro lo ius soli - proteste degli antagonisti. Salvini : «Pensioni - stracciare la legge : voglio far piangere di nuovo la Fornero» : Manifestazione con Matteo Salvini in piazza Santi Apostoli a Roma contro lo Ius soli e proteste anti-Lega. piazza blindata dalle forze dell'ordine in tenuta anti-sommossa, camionette della...

Lega in piazza contro lo ius soli - proteste degli antagonisti. Salvini : «Pensioni - stracciare la legge : voglio far piangere di nuovo la Fornero» : Manifestazione con Matteo Salvini in piazza Santi Apostoli a Roma contro lo Ius soli e proteste anti-Lega. La piazza è blindata dalle forze dell'ordine in tenuta anti-sommossa,...

Ultime novità Pensioni anticipate al 6 dicembre su OD - cumulo e scontro Uil-Lega Video : Come di consueto anche oggi 6 dicembre 2017 facciamo il punto con le Ultime novita' e notizie sulle #Pensioni anticipate e sulla riforma previdenziale. Parleremo ancora una volta del cumulo gratuito dei contributi [Video] versati e della battaglia portata avanti dal Comitato Opzione Donna Social di Orietta Armiliato e vedremo le Ultime dichiarazioni di Carmelo Barbagallo della Uil relative all'abolizione della legge Fornero e alle promesse da ...

Pensioni - Lega e Forza Italia : via la Fornero e minime a 1000 euro - le novità Video : Mentre si surriscalda sempre di più il clima nell'ambito del confronto [Video] sulla fase due della riforma #Pensioni, con la Cgil di Susanna Camusso pronta a scendere in piazza insieme alla Lega di #Matteo Salvini e al Movimento democratici e progressisti di Roberto Speranza per chiedere sostanziali modifiche alla legge Fornero, non può mancare l'intervento del presidente di Forza Italia #Silvio Berlusconi che rilancia la promessa di portare a ...