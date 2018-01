Pd | ecco il regolamento per le candidature

Elezioni Figc - ecco il regolamento : scrutini - ballottaggio e come si vota : L'elezione per la presidenza della Figc è regolata dalle norme dello Statuto federale che assegna a ciascuna componente il mondo del pallone un differente numero di delegati e un peso elettorale non ...

Serie C - cambiano i play off : ecco il regolamento - mentre impazza il mercato Video : La #Serie C inizia a pensare alla parte finale del campionato: inizia a prendere forma la creazione dei play off, per i quali le novita' non mancano. Come è risaputo, ai play off, accedono tutte le squadre dei 3 gironi classificate dal secondo al decimo posto. Ovviamente, la prima in classifica è promossa direttamente in Serie B. Serie C: tutte le novita' dei play off I play off saranno divisi in 3 fasi, ognuna delle quali divisa in turni. Ci ...

F1 2018 : ecco le novità del regolamento tecnico di Formula 1 Video : La stagione 2017 di #Formula 1 ha visto una vera e propria rivoluzione delle monoposto. Con il regolamento di un anno fa, le monoposto sono state allargate di molto e lo stesso vale per le gomme: la #f1 è tornata ai famosi gommoni posteriori che tanto sono amati dai fan più nostalgici di questo sport. Le modifiche riguardano anche la meccanica, nonché l'aerodinamica dell'auto, con l'alettone anteriore che è aumentato anch'esso di dimensioni in ...

Playout Serie C - ecco come cambia il regolamento delle retrocessioni dopo l’esclusione del Modena : Playout Serie C – L’esclusione del Modena ha comportato una modifica regolamentare dal punto di vista dei Playout nel Girone B, con una sola retrocessione a fine anno. Di seguito il nuovo regolamento redatto dalla FIGC: I) CRITERI DI RETROCESSIONE In via transitoria, nella stagione sportiva 2017/2018, tenuto conto del minor numero di squadre partecipanti al Campionato Serie C e della diversa composizione numerica dei gironi scaturita ...

Furia Lazio contro il Var : le polemiche continuano - tweet al vetriolo - “ecco cosa dice il regolamento” : La Lazio non ci sta e dopo le copiose polemiche della giornata di ieri continua la propria crociata contro il Var su Twitter. L’account ufficiale Twitter del club, questo pomeriggio ha riportato il contenuto del regolamento relativo al Var: “#laws of the game #VAR protocol “Live experiments with video assistance for clear errors in match-chancing situations”. “Stop the bad mistakes – don’t try to find the ‘best’ decision”. MINIMUM ...

Tutte le novità sul regolamento di Sanremo 2018 con tre nuovi premi : ecco quali : Arrivano alcune novità sul regolamento di Sanremo 2018. L'ultima versione risale al 12 ottobre, ma su quella lista sono state apportate delle importanti modifiche introdotte dal direttore artistico Claudio Baglioni, che per quest'anno sarà anche il conduttore della kermesse. Sono tre i premi che la direzione artistica ha deciso di aggiungere alla lista primaria. Le novità si aggiungono ai riconoscimenti storici assegnati dalla ...

Sagre e feste - ecco le modifiche al regolamento : ... intanto uno degli obiettivi primari di questo atto, quello cioè di creare un diverso equilibrio tra mondo feste e commercio, è stato raggiunto. Nel 2016 ci sono stati 128 giorni di Sagre e feste, ...

Ripescaggio Italia al Mondiale - spunta l'ipotesi : un articolo del regolamento lo prevede - ecco come : spunta un'incredibile ipotesi Ripescaggio per l'Italia al Mondiale di Russia. Lo prevede l'articolo 7 del regolamento Fifa che aprirebbe un piccolo spiraglio per gli Azzurri, oggi alle...