Pattinaggio artistico | Europei 2018 | l’Italia si stringe con Carolina Kostner! Domani lo

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : iniziano gli uomini. Si parte con lo short program : il lettone Vasiljevs guida la classifica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Pattinaggio artistico: oggi mercoledì 17 gennaio si inizia a gareggiare sul ghiaccio di Mosca (Russia), spazio allo short program maschile e al programma corto delle coppie. Si preannuncia grande spettacolo, i grandi favoriti non vogliono sbagliare in vista della lotta per le medaglie che si infiammerà tra un paio di giorni. Javier Fernandez è il grande favorito tra gli uomini, ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 : quando gareggia Carolina Kostner? Tutti gli orari e il programma. Come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Carolina Kostner sarà la punta di diamante dell’Italia agli Europei 2018 di Pattinaggio artistico che si svolgeranno a Mosca (Russia) dal 17 al 21 gennaio. La nostra stella andrà a caccia di una medaglia ma se la dovrà vedere contro le tre padrone di casa che vogliono monopolizzare il podio: l’altoatesina dovrà davvero superarsi con la sua infinita grazia se vorrà realizzare l’ennesima impresa di una carriera sfavillante e ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : iniziano gli uomini. Si parte con lo short program : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Pattinaggio artistico: oggi mercoledì 17 gennaio si inizia a gareggiare sul ghiaccio di Mosca (Russia), spazio allo short program maschile e al programma corto delle coppie. Si preannuncia grande spettacolo, i grandi favoriti non vogliono sbagliare in vista della lotta per le medaglie che si infiammerà tra un paio di giorni. Javier Fernandez è il grande favorito tra gli uomini, ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 oggi (17 gennaio) : programma - orari e tv. Come vedere le gare in Diretta Streaming : L'evento sarà trasmesso in Diretta tv su RaiSport ed Eurosport, in Diretta Streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player (e Sky Go), in Diretta LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani. ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : Matteo Rizzo per stupire - Marchei-Hotarek per avvicinare il podio! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Pattinaggio artistico: oggi mercoledì 17 gennaio si inizia a gareggiare sul ghiaccio di Mosca (Russia), spazio allo short program maschile e al programma corto delle coppie. Si preannuncia grande spettacolo, i grandi favoriti non vogliono sbagliare in vista della lotta per le medaglie che si infiammerà tra un paio di giorni. Javier Fernandez è il grande favorito tra gli uomini, ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 oggi (17 gennaio) : programma - orari e tv. Come vedere le gare in Diretta Streaming : oggi mercoledì 17 gennaio iniziano gli Europei 2018 di Pattinaggio artistico. A meno di un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, le grandi stelle si sfideranno sul ghiaccio di Mosca (Russia). Si preannuncia una prima giornata davvero molto avvincente e appassionante che ci regalerà sicuramente grande spettacolo. Ad aprire la rassegna continentale saranno gli uomini con lo short program: tutti contro Javier Fernandez che punta al ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 : giovedì lo short program femminile. Lotta a quattro per il podio : giovedì mattina, a partire dalle ore 10:30 italiane, scenderanno sul ghiaccio della MegaSport Arena di Mosca le atlete della categoria individuale femminile per lo short program del Campionato Europeo 2018 di Pattinaggio artistico. Il primo segmento di gara sarà un importantissimo test per verificare le condizioni fisiche di Evgenia Medvedeva, campionessa iridata e detentrice del titolo da due anni consecutivi: nonostante l’infortunio ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 : le favorite della prova femminile. Carolina Kostner sogna in grande - sfida alle russe : La gara dell’individuale femminile del Campionato Europeo 2018, in programma a Mosca dal 15 al 21 gennaio, è una delle più attese dell’intera rassegna. Evgenia Medvedeva, Alina Zagitova e Maria Sotskova potrebbero difatti mettere il sigillo su una tripletta russa; Carolina Kostner, giunta alla sua quattordicesima partecipazione, è l’unica atleta a poter insidiare le beniamine del pubblico di casa. Evgenia Medvedeva, al rientro ...

