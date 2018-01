Parte un colpo di pistola | ex guardia giurata uccide la fidanzata di 21 anni

Nuoro - Parte un colpo di fucile in casa : morto un 14enne : Tragedia a Galtellì, in provincia di Nuoro, dove un ragazzo di 14 anni è rimasto ucciso da un colpo di fucile alla testa partito per sbaglio . Il minore, figlio del sindaco del paese Giovanni Santo ...

Inter - il colpo sulla trequarti solo se Parte Joao Mario : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il colpo sulla trequarti tanto richiesto da Luciano Spalletti ( Pastore o Mkhitaryan ) potrà essere completato solo in caso di cessione onerosa del portoghese Joao Mario.

Novarese : pulisce il fucile - colpo Parte e colpisce la moglie : Sta pulendo il fucile, dopo una battuta di caccia, quando un colpo parte all'improvviso e colpisce la donna a un polpaccio. E' questa la prima, sommaria ricostruzione dell'incidente domestico che si è ...

Roma - tragedia in caserma - ripone l'arma e Parte un colpo : muore carabiniere : tragedia ieri nella caserma dei carabinieri del Divino Amore dove è morto a causa di un colpo di pistola il comandante della stazione Sergio Bennici. Il militare da decenni alla guida dell'importante ...

Ripone l'arma e Parte un colpo : morto comandante dei carabinieri : Dramma ieri pomeriggio a Roma: Sergio Bennici, comandante della stazione dei carabinieri del Divino Amore, è morto. Una tragedia che, come riporta

Dybala - duro colpo Partenza Dani Alves : TORINO, 21 NOV - "Ha una visione di gioco come pochi e dava grande sicurezza in campo. Uno come lui ci manca molto". La partenza di Dani Alves, "un duro colpo come quella di Pogba", è tra i motivi ...

Gemma Galgani e Giorgio Manetti si sono baciati/ Uomini e Donne - colpo di scena nel Parterre del trono over : Bacio tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti nell'ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne: la dama è ancora perdutamente innamorata del suo ex?(Pubblicato il Thu, 09 Nov 2017 14:12:00 GMT)

Parte un colpo : cacciatore si amputa le dita delle mani : Incidente oggi in Friuli, dove un cacciatore di 46 anni, di Morsano al Tagliamento, e’ rimasto ferito in maniera seria per un incidente accaduto stamani poco prima delle 9.00 nella zona del ponte di Madrisio, nei pressi del fiume Tagliamento. Per cause in corso di accertamento da Parte dei Carabinieri, mentre l’uomo stava maneggiando il fucile da caccia e’ partito un colpo che gli ha provocato la sub-amputazione di alcune dita ...

Ostuni - tragedia durante la battuta di caccia : un colpo Parte per sbaglio - muore un uomo : tragedia durante una battuta di caccia nelle campagne di Ostuni: muore un uomo di Ceglie Messapica. Dalle prime informazioni la vittima sarebbe rimasta uccisa da un colpo partito per sbaglio da una ...