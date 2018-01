Parlamentarie M5S | piattaforma in tilt e candidati esclusi | monta la protesta

La mamma - il fruttariano - la speaker : i video delle Parlamentarie M5S : Nuova tornata elettorale, nuovi volti a popolare Youtube . La carica dei candidati alle Parlamentarie 2018 del M5S sbarca sul web e la popolare piattaforma si arricchisce di decine e decine di clip ...

Parlamentarie M5S - si va verso ricorsi : (ANSA) - ROMA, 17 GEN - Ancora proteste sul blog di Beppe Grillo per i rallentamenti che si registrano sulla piattaforma Rousseau in questo secondo giorno di votazioni. "Votare su Rousseau è roba da ...

Parlamentarie M5S - si va verso ricorsi : (ANSA) - ROMA, 17 GEN - Ancora proteste sul blog di Beppe Grillo per i rallentamenti che si registrano sulla piattaforma Rousseau in questo secondo giorno di votazioni. "Votare su Rousseau è roba da ...

M5s - esclusi Parlamentarie sul piede di guerra : "Ricorso di massa" : partita la battaglie degli esclusi alle parlamentarie del M5s . 'Tra ieri e stamani ho ricevuto tante di quelle chiamate che ci vorrebbe una linea dedicata', racconta l'avvocato Lorenzo Borré. 'Sono ...

M5S : caos per le Parlamentarie - 'Tutto previsto - esclusi non hanno requisiti' (2) : (AdnKronos) - Dallo staff del M5S spiegano però che non c'è nulla di 'anormale'. La presentazione della candidatura, dicono, rappresentava una "disponibilità" ma comunque doveva essere vagliata dal Movimento. Insomma le esclusioni riguardano soggetti che non avrebbero i requisiti per essere candidat

Parlamentarie M5S - è polemica : "Fuori senza motivo - farò ricorso per fermarli" : BOLOGNA - "Sono stata esclusa dalle Parlamentarie senza motivo e per questo ho deciso di presentare un ricorso cautelare d'urgenza per chiederne la sospensione". Maria Grazia Gattari, funzionario ...

Parlamentarie M5S - il caso Piero Ricca : “Io nell’elenco ufficiale dei candidati a mia insaputa” : Poco meno di 24 ore dopo l’inizio delle Parlamentarie in rete per formare le liste M5s, Piero Ricca, blogger, attivista e collaboratore de ilfattoquotidiano.it, ha smentito la candidatura con un post sulla sua pagina Facebook. Il suo nome infatti, come già annunciato nei giorni scorsi, compare nell’elenco dei candidati per il Senato in Lombardia. “Avviso ai naviganti”, si legge. “Mi hanno segnalato che c’è (o ...

Parlamentarie e sistema in tilt - ira degli attivisti M5S : Altra esclusione quella del deputato Francesco Cariello, che in una nota ha tuttavia spiegato di essere stato escluso dalla corsa per "una condanna politica", aggiungendo di aver chiesto un confronto ...

Parlamentarie M5S - la carica degli infiltrati (bloccati) : dagli ex di altri partiti ai complottisti. E gli esclusi protestano : C’è la lista, pare lunghissima, degli ex di altri partiti e praticamente di tutto l’arco parlamentare: Pd, Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia. Ma anche Idv, Pds o Pci. Poi i “dissidenti“, quelli che in pubblico più o meno recentemente hanno parlato male del Movimento. Quindi tutti coloro che “potrebbero danneggiare l’immagine del M5s perché in rete e con nome e cognome hanno parlato di cose come ...

La carica degli esclusi M5s : "Caro Di Maio - annullate le Parlamentarie" : L'ira degli esclusi e in rete viene lanciato l'hashtag #annullatetutto. La giornata di tanti candidati, o pseudo tali, alle parlamentarie del Movimento 5 Stelle è iniziata così: cliccando sulla piattaforma Rousseau e non trovando il proprio nome tra coloro che corrono per un posto in lista alla Camera o al Senato eppure garantiscono di aver mandato tutti i documenti necessari. "Ma che veramente?", si chiede Luigi La Riccia, ...

M5S : Parlamentarie nel caos - candidati siciliani 'spariti' dagli elenchi (2) : (AdnKronos) - Non si trova fra i possibili candidati neanche l'attivista trapanese Monica Modica. "Non ho mai ricevuto nessuna mail di esclusione. Perché non sono in lista? Le votazioni sono nulle". Lo spettro di quanto accaduto per le Regionarie siciliana aleggia sul web. "Ho provato a votare e mi

M5S : Parlamentarie nel caos - candidati siciliani 'spariti' dagli elenchi : Palermo, 16 gen. (AdnKronos) - Sono partite nel caos le Parlamentarie del Movimento Cinque Stelle per la scelta dei candidati ai collegi plurinominali di Camera e Senato. Si vota, attraverso la piattaforma Rousseau, oggi e domani, dalle 10 alle 21, e sui social imperversano già le prime proteste. Al

M5S - attivate le Parlamentarie : boom di accessi e di esclusi : ... noi utilizziamo un metodo democratico e all'avanguardia in tutto il mondo: la votazione online e diretta da parte dei nostri iscritti. Tutti i candidati che troverete nelle liste hanno accettato il ...

L'aiutino ai deputati e senatori M5s. Alle Parlamentarie compare la dicitura "Parlamentari uscenti" in grassetto : L'aiutino alla fine c'è stato. Prima che il Movimento 5 Stelle desse il via alla selezione dei candidati grillini che correranno nelle liste della Camera e del Senato, Luigi Di Maio (che ha dichiarato di essere candidato nel collegio Campania 1) aveva garantito che tutti i partecipanti sarebbero partiti dallo stesso livello: "Da noi non si fanno distinzioni".Insomma, nessuna corsia preferenziale nel nome dell'uno vale uno. E se di corsia ...