Parlamentarie M5S | piattaforma in tilt e candidati esclusi | monta la protesta

Parlamentarie M5S - Supernova svela audio in chat : “Succede un manicomio - sospendete i click” : L’audio sarebbe stato inviato ieri, la prima giornata delle votazioni per le Parlamentarie, e fatto pervenire agli autori di Supernova da «attivisti messinesi»....

Parlamentarie M5S - polemiche in rete degli esclusi. Ma Di Maio : “Nostre liste partecipate e non bloccate” : Quando manca poco alla chiusura del secondo giorno di votazioni e in attesa di scoprire se le elezioni saranno prorogate di un giorno ancora, continuano le polemiche dei centinaia di esclusi in tutta Italia alle Parlamentarie. Gli iscritti M5s stanno infatti votando per scegliere i candidati che andranno in lista alle prossime elezioni, ma a tenere banco sono soprattutto le lamentele di tutti coloro che, pur avendo i requisiti, non sono stati ...

Lo staff M5s tira dritto : "Parlamentarie valide". A decidere Di Maio con i suoi. E gli esclusi cercano un avvocato per il ricorso : Le chat dei parlamentari M5s sono infuocate. I telefoni dei deputati impegnati nei lavori d'Aula alla Camera non fanno altro che squillare: "A chiamare sono gli esclusi. Vogliono sapere perché non sono stati ammessi alle parlamentarie. Ma io non sono nulla, un motivo ci sarà...", dice uno di loro. Il motivo, per adesso, è chiuso nelle stanze dei vertici grillini, cioè dello staff milanese che per conto di Luigi Di ...

Parlamentarie M5S/ Blog Grillo & Rousseau in tilt : verso proroga voto a domani - la rivolta degli esclusi : PARLAMENTARIE M5s, proroga voto fino a domani? Blog Grillo & Rousseau in tilt, possibile scadenza alle 14 del 18 gennaio. rivolta degli eslcusi, "tagliati perché non allineati con Di Maio"(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 19:59:00 GMT)

M5S - le accuse sui social : "Le Parlamentarie sono una finzione" : Un giornalista calabrese, Antonello Troya, che ha presentato ricorso d'urgenza al comitato elettorale del Movimento e al tribunale di Paola per chiedere i motivi della sua mancata presenza in lista. ...

Regole cambiate e cordate Parlamentarie M5S nel caos : Come previsto, anche stavolta le Parlamentarie a Cinque Stelle non fanno che mostrare (e dimostrare) tutti i limiti del Movimento Cinque Stelle e della piattaforma Rousseau.E non solo per i più che annunciati rallentamenti e disservizi del portale per votare. Per questo la Casaleggio associati che gestisce il funzionamento tecnico del "sistema operativo" del movimento ha provato a metterci una pezza, disabilitando tutte le ...

Lo sfogo del deputato Cariello escluso dalle Parlamentarie M5S : "Fatto fuori per le mie esternazioni non in linea? Sappiamo tutti il perché" : "Se sono stato escluso per le mie esternazioni non in linea me lo devono dire e la chiudiamo qui. Io non sono mai stato fedele a nessuno e sono fiero di essere una persona libera e incontrollabile". Il deputato Francesco Cariello, tagliato fuori dalle parlamentarie M5s che serviranno a scegliere i candidati alla Camera e al Senato, non si dà pace mentre si aggira in Transatlantico. "Ma come?", chiede un deputato: "Cariello non è ...

Parlamentarie M5S - si punta a prima lista già giovedì sera : Una prima lista provvisoria di vincitori da diffondere giovedì sera: è questo l'obiettivo al quale puntano, secondo diverse fonti parlamentari, i vertici del M5S. Le votazioni online potrebbero essere ...

Parlamentarie M5S - piattaforma in tilt e candidati esclusi - monta la protesta : Parlamentarie M5S travagliate. Dovevano essere la dimostrazione della trasparenza e della democraticità del gruppo, invece le Parlamentarie del Movimento 5 Stelle rischiano di trasformarsi in un assist per i suoi avversari politici. Le consultazioni interne al movimento infatti hanno subito qualche intoppo, che ha sollevato accuse provenienti dall’esterno, ma anche un moto di disappunto e protesta tra militanti ed attivisti. I problemi sono ...

La mamma - il fruttariano - la speaker : i video delle Parlamentarie M5S : Nuova tornata elettorale, nuovi volti a popolare Youtube . La carica dei candidati alle Parlamentarie 2018 del M5S sbarca sul web e la popolare piattaforma si arricchisce di decine e decine di clip ...