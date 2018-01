: “Non ci sono culture superiori” (Papa Francesco con i nativi Mapuche) - askanews_ita : “Non ci sono culture superiori” (Papa Francesco con i nativi Mapuche) - MANUELPRANDI1 : Gira la ruota. Manuel metti sul 3 che fanno il tg (che papà rompi cazzo pensavo io) 30 anni dopo SIMONE metti su… - CybFeed : #BreakingNews Papa: non si può tacere dolore Mapuche - giatav : RT @MarilenaAll: @SalvoAltomare Un papa che si esprimesse come un qualunque #Osho o come Paulo Coelo ( ma anche come Bianchi e/o Mancuso)… - NotizieIN : Papa: non si può tacere dolore Mapuche -

Circa mezzo milione di persone hanno accolto festanti l'arrivo diFrancesco a Temuco, nell'Araucaria. Prima della Messa, ha salutato nella linguadei nativi della regione che hanno subito nei secoli espropri e persecuzioni. "Arauco ha unche non posso, sono ingiustizie di secoli che tutti vedono commettere", ha detto Francesco nell'omelia.L'unità dei popoli "non può nascere dal neutralizzare o mettere ale differenze", ma il "riconoscimento dei diritti non si costruisce con la violenza".(Di mercoledì 17 gennaio 2018)