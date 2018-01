Papa Francesco incontra in Cile le vittime di abusi | “Mi scuso Provo vergogna e dolore”

Papa Francesco colpito in testa da un giornale/ Video - paura a Santiago del Cile : protesta contro Bergoglio? : Papa Francesco colpito in testa da un giornale: Video, attimi di paura a Santiago del Cile, ma senza conseguenze. Nuova protesta contro Bergoglio e la Chiesa Cilena?(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 12:49:00 GMT)

Mattarella : con Papa Francesco grande sinergia sulle vicende del mondo : Roma – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rilasciato in esclusiva al settimanale ‘Famiglia Cristiana’ (in edicola domani) la seguente intervista: “Nelle due occasioni di... L'articolo Mattarella: con Papa Francesco grande sinergia sulle vicende del mondo su Roma Daily News.

Papa Francesco IN CILE/ Viaggio in diretta streaming video : ai preti - "no supereroi - ma padri compassionevoli" : PAPA FRANCESCO, continua il Viaggio in CILE e Perù: diretta streaming video, Santa Messa e incontri di oggi a Temuco e Santiago.

Papa Francesco è stato colpito in testa da un giornale durante la visita a Santiago del Cile : Canti, danze e una folla festante hanno accolto Papa Francesco in visita nella spianata di O'Higgins, a Santiago del Cile. Arrivato a bordo della Papamobile, per celebrare la sua prima messa in occasione del suo arrivo nel paese, il Santo Padre è stato protagonista di un episodio insolito: è stato colpito da un giornale lanciatogli in testa da qualcuno dei presenti. Per fortuna, per il Santo Padre, non c'è stato nessun danno ...

Papa Francesco incontra le vittime dei preti pedofili : "Provo dolore e vergogna" : Durante la sua visita a Santiago del Cile, Papa Francesco ha avuto modo di incontrare nella Nunziatura Apostolica, un gruppo di persone vittime di abusi sessuali da parte di preti e...

Papa Francesco in Cile/ Diretta streaming video - S. Messa a Temuco : l’incontro con le donne detenute : Papa Francesco, continua il viaggio in Cile e Perù: Diretta streaming video, Santa Messa e incontri di oggi a Temuco e Santiago. Le parole alle detenute in carcere e le visite di giornata(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 04:07:00 GMT)

Papa Francesco in Cile tra le tensioni : chiese sotto attacco e marce di protesta : Il primo giorno di incontri in Cile per Papa Francesco è stato segnato da tensioni su diversi fronti. Questa mattina all'alba altre tre chiese cattoliche sono state bersaglio di attacchi incendiari del tutto simili a quelli della scorsa settimana. Con queste, sono nove in tutto le chiese colpite. Secondo padre Felìpe Herrera, capo della comunicazione dell'organizzazione della visita di Bergoglio in Cile, "sono più simili ad ...

Papa Francesco in Cile. Scontri e tensioni nel Paese : Quattrocentomila fedeli hanno preso parte alla prima messa di Papa Francesco in terra cilena. Poco prima sono scoppiati alcuni incidenti nella zona di Matta Avenue, nel centro di Santiago, dove era in programma la "marcia dei poveri" con l’intento di far vedere al pontefice la realtà sociale del Cile che il governo non vuole mostrargli, e per protestare contro le alte spese dell'organizzazione del viaggio. Erano ...