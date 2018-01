Pallamano | Europei 2018 | si chiude la prima fase a gironi | i risultati di mercoledì 17

: Pallamano, Europei 2018: la Francia vince il gruppo B, crolla la Croazia. I risultati di martedì 16 gennaio… - MatteoMarchini5 : Pallamano, Europei 2018: la Francia vince il gruppo B, crolla la Croazia. I risultati di martedì 16 gennaio… - zazoomblog : #Pallamano Europei 2018 la Francia vince il gruppo B crolla la Croazia. I risultati di martedì 16 gennaio ... - zazoomblog : #Pallamano Europei 2018 la Repubblica Ceca compie l’impresa contro la Danimarca bene la Spagna. I risultati di ... - GiodiceMatty_ : L'@HSI_Iceland di @GSveinsson domani potrebbe centrare la qualificazione alla seconda fase dell'@EHFEURO con una gi… - zazoomblog : #Pallamano Europei 2018 Germania a valanga sul Montenegro vince anche la Danimarca. I risultati di sabato 13 ... -

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) E’ terminata quest’oggi ladeglidimaschile, in cui si è distinto in modo particolare il centrale della Repubblica Ceca Ondrej Zdrahala, capace di mettere a segno ben 14 reti nel match contro l’Ungheria, vinto per 33-27, con i magiari matematicamente eliminati, mentre nell’altra sfida del gruppo D la Danimarca ha riscattato la sconfitta di due giorni fa, sconfiggendo 25-22 la Spagna. Nel gruppo C sarà il Montenegro ad abbandonare la Croazia, dopo la sconfitta contro la Slovenia per 28-19, con ilto che è andato invece alla Macedonia, grazie al 25-25 nella sfida contro la Germania, cui non sono bastate le 8 reti di Steffen Weinhold. IDI GIORNATA GRUPPO C Slovenia-Montenegro 28-19 Germania-Macedonia 25-25 GRUPPO D Repubblica Ceca-Ungheria 33-27 Spagna-Danimarca 22-25 CLASSIFICHE GRUPPO C Macedonia ...