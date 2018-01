Palermo | Programma eventi trimestrale Parco Villa Filippina

Capodanno a Palermo : Bennato favorito - il programma di Natale ritarda ancora : Fra gli artisti rimasti in pista per l'ultimo dell'anno ci sono Edoardo Bennato (presentato da Agave spettacoli che si è aggiudicata gli ultimi Festini), Antonello Venditti (presentato da Palco Reale)...

Erasmus+ : il nuovo programma 2018 per l'Università A Palermo il 14 e 15 novembre l'incontro sulla mobilità degli studenti - del personale ... : ... Albania (174), Serbia (167), Federazione Russa (135), Ucraina (129); 1.230 mobilità in uscita, che dall'Italia hanno come destinazione paesi del resto del mondo, in primis l'Albania (143), seguita ...