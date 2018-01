: #BreakingNews Operai morti,venerdì sciopero Lombardia - CybFeed : #BreakingNews Operai morti,venerdì sciopero Lombardia - NotizieIN : Operai morti,venerdì sciopero Lombardia - Loris7171 : @sottoinchiesta @manufalcetti @Radio1Rai @annaposillipo Degli operai morti neanche una parola ? A già non fa notizi… - _Fatij_ : RT @AlfiereROSSO: Questa mattina il mio pensiero va ai 3 operai che sono morti a Milano e a chi sta lottando per farcela. Le morti sul lavo… - paolomaggioni : RT @RaiNews: Le notizie del giorno con @AntDiBella a Telegram. In primo piano i 3 morti sul lavoro, operai intossicati a Milano, aperta inc… -

Due ore didei metalmeccanici di Milano e un'ora per quelli della, a seguito dell'indente alla Lamina SpA, con tree un ferito gravissimo. Lo hanno proclamato i sindacati Fiom, Fim e Uilm, spiegando che al termine del corteo ci sarà un presidio sotto la Prefettura per chiedere di organizzare un tavolo dedicato alla sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, si chiede la creazione di una task force che agisca nel campo ispettivo e sulla formazione.(Di mercoledì 17 gennaio 2018)