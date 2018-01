Operai morti a Milano | procura apre inchiesta

Operai morti a Milano - la procura indaga per omicidio colposo plurimo : Le indagini del procuratore aggiunto di Milano, Tiziana Siciliano, a capo del pool "Ambiente, salute e lavoro", e del pm Gaetano Ruta si stanno concentrando, in particolare, sul perché i dispositivi ...

Operai morti a Milano - la Procura indaga per omicidio colposo plurimo : Operai morti a Milano, la Procura indaga per omicidio colposo plurimo E’ l’ipotesi di indagine dopo la tragedia di ieri in una fabbrica del quartiere Greco che è costata la vita a tre Operai, intossicati dalle esalazioni mentre stavano pulendo un forno. Grave un quarto uomo. Continua a leggere L'articolo Operai morti a Milano, la Procura indaga per omicidio colposo plurimo sembra essere il primo su NewsGo.

Milano - lutto cittadino per Operai morti intossicati a Greco : Milano, 17 gen. (askanews) Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, proclamerà il lutto cittadino dopo l'incidente sul lavoro di ieri che ha portato alla morte per intossicazione di tre operai in zona ...

Milano - 3 Operai morti intossicati : procura apre un fascicolo : Tiziana Siciliano, capo del pool "ambiente, salute e lavoro" e procuratore aggiunto di Milano e il pm Gaetano Ruta hanno aperto un'indagine per omicidio plurimo colposo dopo l'incidente alla Lamina di ieri sera. Tre operai hanno perso la vita dopo essere rimasti intossicati. Un altro operaio invece sat lottando tra la vita e la morte: è in condizioni gravissime. Di fatton adesso i magistrati stanno cercando di ...

Operai morti - "l'allarme non ha funzionato". Ancora gravissimo un 62enne - si indaga per omicidio plurimo : La Procura di Milano indaga con l'ipotesi di omicidio colposo plurimo sull'incidente avvenuto alla Lamina, in via Rho, nel quale sono morti tre Operai, mentre un quarto resta ricoverato in...

Milano - tre Operai morti intossicati dal gas alla Lamina Spa : ditta sequestrata - si indaga per omicidio colposo plurimo La ricostruzione : La Procura di Milano indaga con l'ipotesi di omicidio colposo plurimo sull'incidente avvenuto martedì pomeriggio alla Lamina Spa, in via Rho 9, la ditta di Laminati nel quale sono morti tre operai ...

Notizie del giorno : Bruxelles e Operai morti a Milano : Notizie del giorno: Bruxelles entra nella campagna elettorale italiana. Tre lavoratori sono morti in un’incidente avvenuto ieri pomeriggio nella ditta Lamina Spa di Milano, produttrice di materiali... L'articolo Notizie del giorno: Bruxelles e operai morti a Milano su Roma Daily News.

Operai morti alla Lamina - vertici azienda iscritti tra gli indagati : Dopo la tragedia avvenuta ieri pomeriggio nell’acciaieria di via Rho a Milano, in cui tre Operai sono morti e altrettanti sono rimasti feriti da una fuga di ozono, la procura di Milano ha deciso di iscrivere i primi indagati. Una mossa tecnica, in attesa che le indagini portino ai primi riscontri, per permettere di effettuare”atti non ripetibili” e...

Operai morti - ancora grave un 62enne. Sequestrata la ditta - si indaga per omicidio plurimo : La Procura di Milano indaga con l'ipotesi di omicidio colposo plurimo sull'incidente avvenuto alla Lamina, in via Rho, nel quale sono morti tre Operai, mentre un quarto resta ricoverato in...

Milano - tre Operai morti in fabbrica : si indaga per omicidio colposo plurimo : La Procura di Milano indaga con l'ipotesi di omicidio colposo plurimo sull'incidente avvenuto alla Lamina, in via Rho, nel quale sono morti tre operai, mentre un quarto resta ricoverato in condizioni ...

Operai morti - ipotesi omicidio colposo : 10.22 La Procura di Milano indaga con l'ipotesi di omicidio colposo plurimo sull'incidente avvenuto alla Lamina, in Via Rho, nel quale sono morti tre Operai, mentre un quarto resta ricoverato in condizioni gravissime. Come atto dovuto,per il sequestro della fabbrica e per gli accertamenti,saranno iscritti nel registro degli indagati il responsabile legale dell'azienda e probabilmente altre figure, come i responsabili della sicurezza.

Milano - tragedia alla Lamina Spa. tre Operai morti e tre ricoverati gravi : Tre operai morti, ed altri tre ricoverati intossicati ed in gravissime condizioni. E' questo il bilancio dell'ultimo incidente sul lavoro, avvenuto alla Lamina Spa, azienda sita in via Rho a Milano, ...

Milano - Operai morti. La testimonianza di un lavoratore : “Azienda sempre attenta. Non capisco come sia accaduto” : La testimonianza di uno dei lavoratori dell’azienda Lamina di Milano, che non sa spiegarsi cosa possa essere accaduto. “Da poco – racconta – era stata fatta la manutenzione degli impianti e l’azienda è sempre stata molto attenta e sensibile alla salute dei lavoratori. Non capisco cosa sia potuto accadere”. L'articolo Milano, operai morti. La testimonianza di un lavoratore: “Azienda sempre attenta. ...

Uccisi dal gas nella "loro" fabbrica : tre Operai morti intossicati a Milano : Drammatico incidente sul lavoro alla Lamina spa di via Rho a Milano, un'azienda che lavora metalli dove nel pomeriggio di martedì tre...