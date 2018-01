Omicidio Rapposelli | perizia sui vestiti della donna alla ricerca del Dna degli indagati

Omicidio Rapposelli : 'il figlio mente - conosce Tolentino. Ci andavamo insieme' : GIULIANOVA. 'Simone Santoleri mente : conosce Tolentino e conosce la zona del Chienti. Siamo andati in passato a fare della passeggiate insieme' . Una donna che ha frequentato il figlio di Renata ...

Omicidio di Renata Rapposelli - il DNA conferma : è suo il corpo nella scarpata : Omicidio di Renata Rapposelli , il DNA conferma : è suo il corpo nella scarpata La pittrice era scomparsa lo scorso 9 ottobre dopo essere andata a trovare l'ex marito e il figlio a Giulianova. Il suo corpo è stato ritrovato in stato di avanzata decomposizione in un dirupo a Tolentino.

Omicidio di Renata Rapposelli - l'ipotesi : "Gettata viva nella scarpata" : Omicidio di Renata Rapposelli , l'ipotesi : "Gettata viva nella scarpata" Il corpo che si ritiene appartenere alla pittrice scomparsa un mese fa è stato trovato in una scarpata a Tolentino (Marche). Indagati per Omicidio l'ex marito e il figlio Simone.

RENATA RAPPOSELLI/ Pittrice scomparsa : marito e figlio indagati per Omicidio - negano le accuse (Pomeriggio 5) : RENATA RAPPOSELLI, il giallo della Pittrice scomparsa: ex marito e figlio indagati per omicidio, ma loro negano le accuse. I Ris nell'abitazione dell'ex a Giulianova.