Olio di Palma | contrordine non fa più male a nessuno o quasi

L’Ue rivede la pericolosità dell’Olio di palma : rischi minimi per neonati : L’Ue ha rivisto la pericolosità dell’olio di palma: l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato nuovamente i possibili effetti nocivi a lungo termine del contaminante da processi alimentari 3-MCPD, che si forma ad alte temperature durante il processo di raffinazione dell’olio di palma e di altri oli vegetali, su reni e fertilità maschile. I livelli di consumo di 3-MCPD tramite gli alimenti, scrivi la Efsa, ...

Ci sono due novità sull’Olio di palma : L'Europa ha alzato la dose giornaliera tollerabile delle sostanze che contiene ma vorrebbe eliminarlo dalle miscele di biocarburanti, cosa che non piace ai produttori The post Ci sono due novità sull’olio di palma appeared first on Il Post.

Europa contro l’Olio di palma nei biocarburanti - i malesi scendono in piazza : L’Unione europea è a un passo dal vietare l’uso dell’olio di palma nei biocarburanti. Mercoledì 17 i membri del Parlamento Europeo dovranno esprimere la propria posizione, prima che la misura sia nuovamente discussa e votata. Secondo i piani europei “la quota di energia da fonti rinnovabili, come il solare o il vento, dovrebbe rappresentare almeno il 35% del consumo finale lordo di energia dell’Unione entro il 2030“. Tra le ...

Efsa scagiona (in parte) l'Olio di palma : rischi minimi solo per i lattanti : l'olio di palma è meno pericoloso di quanto si pensava. Per la maggior parte dei consumatori è privo di rischi, mentre i lattanti nutriti esclusivamente con latte artificiale potrebbero 'lievemente ...

Malesia - Indonesia e Thailandia contro lo stop Ue all'Olio di palma - : I governi dei Paesi del Sud-Est asiatico sarebbero pronti a boicottare i prodotti del Vecchio Continente qualora il Parlamento europeo dovesse approvare la direttiva che lo bandisce entro il 2020

Biocarburanti - l'Europarlamento salverà quelli da Olio di palma e fonti alimentari? : 'Errare humanum est, perseverare diabolicum'. L'adagio agostiniano si rivela pertinente se di dovesse verificare quanti molti temono: un nuovo obbiettivo europeo per l'utilizzo di rinnovabili nel ...

Olio di palma - dalla tavola al serbatoio sempre gli stessi danni : L'Olio di palma sparisce sempre di più dalle nostre tavole. L'attenzione per salute e ambiente dimostrata dai consumatori italiani ha costretto gran parte del mondo industriale a rimuoverlo sempre di più dagli ingredienti dei prodotti alimentari e a far diventare la dicitura "senza Olio di palma" addirittura un vanto pubblicitario.Ma questo grasso tropicale ha un'infinità di altri possibili utilizzi e, man mano che ha ...

Norvegia - banditi i biocarburanti da Olio di palma : L'inganno potrebbe celarsi dietro l'origine del prodotto: di matrice vegetale. Ma l'olio di palma, finito negli ultimi anni sul banco degli imputati per l'impiego nell'industria alimentare e per le ...

Olio di palma : la risposta della dottoressa Alleva a due richieste di precisazione : lo studio Climate Focus mostra che sono altre le principali cause di deforestazione nel mondo, come gli Allevamenti e la coltivazione di soia e mais, come spiega bene questo articolo del Prof. Carlo ...

Olio di palma e salute : 4 domande all'esperta Renata Alleva : Ne parliamo con Renata Alleva , nutrizionista, Specialista in Scienza dell'alimentazione, presidente della sezione provinciale ISDE di Ascoli Piceno e impegnata da anni nella promozione della salute ...