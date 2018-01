Olimpiadi Invernali 2018 in tv | programmazione della diretta Rai in chiaro

Pattinaggio di figura - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Tessa Virtue e Scott Moir portabandiera del Canada : Freschi vincitori del titolo nazionale, i danzatori Tessa Virtue e Scott Moir sono stati scelti come portabandiera del Canada per la cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. Medagliati d’oro a Vancouver 2010 e d’argento a Sochi 2014, i due andranno alla ricerca di una terza medaglia olimpica consecutiva. Scelti come successori della giocatrice di hockey su ghiaccio Hayley Wickenheiser, che fu ...

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i personaggi da medaglia. Sarà una sfida tra Germania e Norvegia : Sette vincitori diversi nelle prime otto Gundersen della Coppa del Mondo 2017-2018. L’equilibrio regna sovrano nella stagione a Cinque Cerchi, ma il percorso di avvicinamento verso le Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang sembra definire lo scenario che potrebbe concretizzarsi in occasione delle tre prove che assegneranno le medaglie durante la rassegna olimpica. La Norvegia e la Germania hanno una marcia in più rispetto agli avversari e ...

Technogym - fornitore ufficiale Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018 : Technogym sarà Official Fitness Equipment Supplier dei Giochi Olimpici di Pyeongchang 2018. A Pyeongchang e Gangneung, Technogym attrezzerà 13 centri dove gli atleti potranno allenarsi prima e durante ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : guida completa : Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 guida. I XXIII Giochi Olimpici Invernali si terranno in Corea del Sud dal 9 febbraio al 25 febbraio 2018. Scopri di seguito la nostra guida completa con tutte le info su location, competizioni, discipline e link utili. TUTTE LE NEWS SULLE #Olimpiadi Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 guida: location Saranno quattro le sedi che ospiteranno i giochi, dislocate nelle cittadine di Daegwallyeong, ...

Giovanni Malagò cauto sulle Olimpiadi Invernali 2026 : “Dipenderà dal voto e dal nuovo governo” : Giovanni Malagò era presente ieri all’inaugurazione della Casa dello Sport a Trento. “La forza del CONI è radicata su tutto il territorio”, ha dichiarato il numero uno dello sport italiano a Il Corriere del Trentino. “Qui in Trentino il governo ha destinato al CONI fondi importanti per l’impiantistica, sia per la ristrutturazione che per la costruzione ex novo. Sarà pubblicato un bando per selezionare giovani ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i personaggi da medaglia. Sven Kramer per fare il pieno di ori : Dal 9 al 25 febbraio il grande spettacolo delle Olimpiadi di PyeongChang 2018 animerà la Corea del Sud e tutti gli sport Invernali nel proprio darsi agonistico. Le attese sono tantissime e gli obiettivi di ogni atleta sono tutti proiettati a quel che accadrà tra poco meno di un mese. Tra le specialità del programma a Cinque Cerchi, lo Speed skating riveste una grande importanza. Disciplina molto seguita a livello mondiale, il pattinaggio ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i personaggi da medaglia. Kamil Stoch vuole rifarlo ancora… : Kamil Stoch, con la vittoria dell’ultima Tournée dei Quattro Trampolini imponendosi in tutte le gare, è entrato di diritto nel club dei più vincenti di sempre nel Salto con gli sci. Tra meno di un mese, alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, andrà alla ricerca di nuovi record, senza dimenticare che ormai 4 anni fa a Sochi 2014 era stato capace di conquistare due medaglie d’oro da trampolino grande e trampolino piccolo. Il polacco si ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeonChang 2018 : il calendario dell'Italia. Programma - orari e tv delle partite degli azzurri : L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport e sui canali Rai (in alternanza con altri sport), diretta streaming su Eurosport Player e sul sito della Rai, DIRETTA LIVE scritta su OASport. ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Gabriela Koukalova annuncia il forfait! Bjoerndalen non convocato dalla Norvegia : Manca meno di un mese all’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le varie nazioni stanno procedendo alla definizione delle convocazioni ma nel frattempo balzano all’occhio le varie defezioni. È notizia delle ultime ore che Gabriela Koukalova ed Ole Einar Bjoerndalen non saranno ai Giochi, per motivi differenti. Sulla Koukalova aleggia un alone di mistero da inizio stagione. La ceca è alle prese con problemi al ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeonChang 2018 : il calendario dell’Italia. Programma - orari e tv delle partite degli azzurri : L’Italia maschile sarà grande protagonista nel torneo di Curling valido per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Nazionale si è qualificata sul campo per la prima volta nella storia dopo aver partecipato ai Giochi soltanto in occasione di Torino 2006 ma in qualità di Paese organizzatore. Amos Mosaner e compagni vorranno farsi largo nel torneo che prevede un round robin tra dieci squadre: le migliori quattro accederanno poi ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : è record di Paesi partecipanti. Tutte le nazioni che saranno in gara in Corea del Sud : I Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018 devono ancora iniziare, ma hanno già stabilito un nuovo record, quello dei Paesi che parteciperanno alla rassegna. A Sochi 2014, infatti, erano stati 88 i comitati olimpici nazionali che avevano qualificato almeno un atleta, mentre quest’anno vedremo ben 92 bandiere sfilare nel corso della cerimonia inaugurale. Ecuador, Eritrea, Kosovo, Malaysia, Nigeria e Singapore effettueranno il loro ...

La Corea del Nord invierà anche un'orchestra alle Olimpiadi Invernali - : Saranno mandati 140 elementi di un complesso musicale nazionale ai giochi invernali che si terranno a Pyeoncheang il prossimo 9 febbraio

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo di tutte le partite : L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport e sui canali Rai (in alternanza con altri sport), diretta streaming su Eurosport Player e sul sito della Rai, DIRETTA LIVE scritta su OASport. ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo di tutte le partite : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 si disputeranno dal 9 al 25 febbraio e il Curling sarà una delle discipline protagoniste sul ghiaccio della Corea del Sud. Si preannunciano spettacolo e battaglia per la conquista delle medaglie in palio. Per la prima volta nella storia si disputeranno ben tre tornei: i tradizionali maschile e femminile a cui si aggiungerà la grande novità del doppio misto. L’Italia sarà assoluta protagonista con ...