Olimpiadi Invernali 2018 in tv | programmazione della diretta Rai in chiaro

Le due Coree sfileranno insieme all'apertura delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang : Le due Coree sfileranno insieme sotto la bandiera della Corea unita alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di PyeongChang. È uno degli accordi raggiunti nell'incontro tenuto oggi a Panmunjom tra le delegazioni di Nord e Sud. Via libera anche all'unica squadra nel torneo di hockey femminile.La Corea del Nord, inoltre, ha offerto di inviare un gruppo di 230 tifosi, tra cui le cheerleader, alle Olimpiadi, come parte di una ...

Olimpiadi Invernali 2018 : gli italiani in gara da seguire : Lo dicono i risultati degli ultimi due anni in Mondiali, Europei e Coppa del Mondo delle varie discipline e lo testimonia lo stato di salute degli sport invernali nei lunghi mesi dell'inverno che ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli assi da medaglia. Un pokerissimo di fenomeni pronti a prendersi la gloria : Il countdown verso il 9 febbraio, data di inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 corre veloce. Mancano ancora diverse tappe nella Coppa del Mondo di sci alpino, ma all’orizzonte già si vedono le nevi coreane. L’appuntamento è segnato con un cerchio rosso sul calendario di molti atleti, decisi a raggiungere l’alloro olimpico, ovvero la consacrazione definitiva per la propria carriera, l’ingresso ...

Bob - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Donne nella leggenda : Nigeria e Giamaica qualificate! Prime volte storiche : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 entreranno sicuramente nella storia, non soltanto per la probabile partecipazione della delegazione nordcoreana in “territorio nemico” ma anche per un evento eccezionale nel bob. La Nigeria e la Giamaica saranno infatti presenti con un equipaggio: prima volta assoluta per un Paese africano e seconda per il Paese caraibico, ma la prima in assoluto con delle Donne a 30 anni di distanza dai ...

La pallavolo alle Olimpiadi Invernali? La proposta snow volley è nell’aria! A caccia di uno storico primato : La pallavolo potrebbe essere presente anche alle Olimpiadi Invernali! La proposta da parte della FIVB sembra ormai essere imminente e il sogno è quello di vedere un torneo di snow volley ai Giochi di Pechino 2022, quantomeno in maniera dimostrativa per poi sognare una presenza ufficiale nella competizione a cinque cerchi prevista per il 2016 (con l’Italia interessata alla candidatura, ma ne sapremo di più dopo le elezioni del 4 marzo). Lo ...

Olimpiadi Invernali 2018 in tv : programmazione della diretta Rai in chiaro : Manca poco ai XXIII Giochi Olimpici Invernali. L’appuntamento con la kermesse sportiva sarà a Pyeongchang, in Corea del Sud, dal 9 febbraio al 25 febbraio 2018. Per la seconda volta nella storia toccherà al Paese asiatico ospitare una rassegna a cinque cerchi. Nel 1988, infatti, Seul ospitò le Olimpiadi classiche estive. Le gare verranno ospitate in 2 sedi. Da una parte avremo il comprensorio sciistico montano, dove assisteremo alle prove di ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Tessa Virtue e Scott Moir portabandiera del Canada : Freschi vincitori del titolo nazionale, i danzatori Tessa Virtue e Scott Moir sono stati scelti come portabandiera del Canada per la cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. Medagliati d’oro a Vancouver 2010 e d’argento a Sochi 2014, i due andranno alla ricerca di una terza medaglia olimpica consecutiva. Scelti come successori della giocatrice di hockey su ghiaccio Hayley Wickenheiser, che fu ...

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i personaggi da medaglia. Sarà una sfida tra Germania e Norvegia : Sette vincitori diversi nelle prime otto Gundersen della Coppa del Mondo 2017-2018. L’equilibrio regna sovrano nella stagione a Cinque Cerchi, ma il percorso di avvicinamento verso le Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang sembra definire lo scenario che potrebbe concretizzarsi in occasione delle tre prove che assegneranno le medaglie durante la rassegna olimpica. La Norvegia e la Germania hanno una marcia in più rispetto agli avversari e ...

Technogym - fornitore ufficiale Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018 : Technogym sarà Official Fitness Equipment Supplier dei Giochi Olimpici di Pyeongchang 2018. A Pyeongchang e Gangneung, Technogym attrezzerà 13 centri dove gli atleti potranno allenarsi prima e durante ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : guida completa : Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 guida. I XXIII Giochi Olimpici Invernali si terranno in Corea del Sud dal 9 febbraio al 25 febbraio 2018. Scopri di seguito la nostra guida completa con tutte le info su location, competizioni, discipline e link utili. TUTTE LE NEWS SULLE #Olimpiadi Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 guida: location Saranno quattro le sedi che ospiteranno i giochi, dislocate nelle cittadine di Daegwallyeong, ...