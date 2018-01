Olimpia Milano-Unicaja Malaga risultato live 50-44 streaming video e tv | intervallo

Olimpia Milano Unicaja Malaga (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Eurolega) : Diretta Olimpia Milano Unicaja Malaga streaming video e tv, orario, risultato live . Nuovo impegno per l'Armani Exchange in Eurolega di basket (oggi).

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano si gioca le ultime possibilità in casa con Malaga : Sarà una settimana a tinte spagnole quella che aspetta l’Olimpia Milano. La squadra di Simone Pianigiani è attesa dal doppio impegno in Eurolega, sfidando domani al Forum l’Unicaja Malaga e poi venerdì il match in trasferta sul campo del Baskonia. Due partite che rappresentano davvero l’ultima occasione per l’Armani di sperare ancora nella qualificazione ai playoff. Una situazione disperata quella dell’Olimpia in ...