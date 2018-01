Olimpia Milano-Unicaja Malaga risultato finale 101-87 streaming video e tv | esultano i

Basket - Eurolega : Milano-Malaga 101-87. Prova d'orgoglio dell'Olimpia : MILANO-UNICAJA MALAGA 101-87 (31-22, 50-44; 79-71) Chiude a quattro la striscia negativa in Eurolega l'Olimpia, splendida prestazione offensiva dei biancorossi che stendono Malaga. Cinque in doppia ...

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano sfonda i 100 punti e torna alla vittoria : l’Olimpia Milano torna a vincere in Eurolega. È una grande serata al Forum per la squadra di Simone Pianigiani, che è capace di sfondare anche il muro dei 100 punti e supera 101-87 gli spagnoli dell’Unicaja Malaga. Una vittoria importante per il morale (Milano era reduce da tre ko consecutivi) e anche un po’ per la classifica, con l’Olimpia che resta sempre in fondo a pari punti con l’Efes, ma più vicina ad altre avversarie dirette come ...

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano si gioca le ultime possibilità in casa con Malaga : Sarà una settimana a tinte spagnole quella che aspetta l’Olimpia Milano. La squadra di Simone Pianigiani è attesa dal doppio impegno in Eurolega, sfidando domani al Forum l’Unicaja Malaga e poi venerdì il match in trasferta sul campo del Baskonia. Due partite che rappresentano davvero l’ultima occasione per l’Armani di sperare ancora nella qualificazione ai playoff. Una situazione disperata quella dell’Olimpia in ...

Basket - Eurolega 2018 : Olimpia Milano-Unicaja Malaga. Programma - orari e tv : Il match inizierà alle 20.45 di mercoledì 17 gennaio : al momento non è prevista copertura sui canali TV di Eurosport, ma la partita sarà disponibile in Streaming su Eurosport Player , servizio in ...