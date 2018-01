Oberstdorf 2018 | chi conquisterà le medaglie iridate?

Volo con gli sci - Mondiali 2018 : norvegesi favoriti ad Oberstdorf. Tanta incertezza per la gara individuale : Già domani, con la prova di qualificazione, prenderanno il via i Campionati del Mondo di Volo con gli sci 2018, che in quest’edizione si terranno sul trampolino Heini-Klopfer-Schanze di Oberstdorf, tra i più lunghi del mondo. Con il suo punto HS di 235 metri (adattato dopo le gare dello scorso anno), consente misure spettacolari e prossime ai 240 metri, anche se probabilmente non è stato ancora raggiunto il limite della struttura. Al ...

Salto con gli sci - Mondiali volo Oberstdorf 2018 : i convocati dell’Italia. Ci provano Insam e Colloredo : Si ferma la Coppa del Mondo di Salto con gli sci, ci si sposta verso la competizione iridata che riguarda il volo: i Mondiali sull’HS235 di Oberstdorf (Germania). Il programma prevede giovedì 18 gennaio le qualificazioni alle ore 16.00. Poi una formula particolare che prevede quattro serie: venerdì 19 alle 16 la prima alla quale prenderanno parte 40 concorrenti, 30 per la seconda serie subito dopo. Sabato 20 gennaio ci saranno invece la ...

Volo con gli sci - Mondiali Oberstdorf 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : A Oberstdorf, in Germania, la prossima settimana prenderanno il via i Mondiali di Volo con gli sci 2018, manifestazione che vedrà impegnati i migliori saltatori del circuito in tre giorni di gare sul trampolino HS235. Si comincia il 18 gennaio con le qualificazioni, mentre il 19 e il 20 gennaio si disputeranno i salti validi per la gara individuale. L’ultimo giorno, domenica 21, sarà il turno della gara a squadre. I Mondiali di Volo con ...

VIDEO – Sci di fondo - Tour de Ski 2018 : Francesco De Fabiani eccezionale terzo a Oberstdorf - la gara dell’azzurro : Francesco De Fabiani ha conquistato un fantastico terzo posto nella 15km di Oberstdorf, prova valida per il Tour de Ski 2018 di sci di fondo. L’azzurro ha disputato una gara stupenda, rimontando dopo una gara a metà del tracciato e inchinandosi soltanto ai due norvegesi nel volatone finale. Di seguito il VIDEO con gli highlights della gara di De Fabiani. (foto Valerio Origo) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

Sci di fondo - Tour de Ski Oberstdorf 2018 : SPETTACOLO DE FABIANI! Terzo nella 15km di Oberstdorf - vince Iversen : Doppietta norvegese nella 15km a tecnica libera con partenza in massa di Oberstdorf, quinta tappa del Tour de Ski 2018, con Emil Iversen che brucia sul traguardo il connazionale Sindre Bjoernnstad Skar, ma l’eroe di giornata è il nostro Francesco De Fabiani che centra il podio nonostante una caduta a metà gara. Prova sontuosa dell’atleta nato ad Aosta che ha saputo rimontare e finire nella fuga giusta, dopo una gara tutt’altro ...

Tour de Ski 2018 : Oestberg precede Falla e Parmakoski nella 10 km di Oberstdorf. Ottima 15a Elisa Brocard : Il Tour de Ski riparte: ad Oberstdorf, in Germania, dopo la cancellazione delle sprint di ieri, nella 10 km tl mass start femminile, si impone la norvegese Ingvild Flugstad Oestberg, che precede la connazionale Maiken Caspersen Falla di 1″9 e la finlandese Krista Parmakoski di 3″2. Tra le italiane, Ottima prova di Elisa Brocard, 15a a 8″8, mentre Giulia Stuerz è 42a a 1’46″9. Non è partita invece Lucia ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2018 – Cancellate le sprint di Oberstdorf - non si recupera. Domani spazio alle mass start - cambia il percorso : Oggi dovevano disputarsi le sprint valide per la quarta tappa del Tour de Ski 2018 di sci di fondo ma il forte vento che soffiava a Oberstdorf ha costretto gli organizzatori ad annullare le due prove. Nel corso del pomeriggio si è deciso di non recuperare le due gare che dunque risultano definitivamente Cancellate: Domani giovedì 4 gennaio si disputeranno le due mass start come da programma originario della prestigiosa competizione. Gli uomini ...

Tour de Ski 2018 - a Oberstdorf vince il vento! Cancellata la sprint a tecnica classica : Niente sprint a tecnica classica per il Tour de Ski, che oggi si è spostato in Germania, ad Oberstdorf: la pioggia ed il forte vento hanno costretto gli organizzatori a cancellare tutte le prove poco dopo la fine delle qualificazioni femminili, che verranno conteggiate soltanto per il punteggio FIS e non per la graduatoria a tempi del Tour. Salta così il banco di prova per Federico Pellegrino, che da tempo aveva annunciato come questa sarebbe ...

LIVE Tour de Ski 2018 - sprint Oberstdorf in DIRETTA : gare annullate per forte vento e pioggia - si attendono comunicazioni sull’eventuale recupero : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del Tour de Ski 2018 di sci di fondo: spazio alle prove sprint a tecnica classica. Cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.20 con le qualificazioni per uomini e donne, mentre la fase finale scatterà alle ore 14.50. Buon divertimento! CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 13.10 Tutto fermo ...

LIVE Tour de Ski 2018 - sprint Oberstdorf in DIRETTA : Federico Pellegrino ci riprova in tecnica classica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Tour de Ski 2018 di sci di fondo. Le gare si trasferiscono da Lenzerheide in Svizzera ad Oberstdorf in Germania per una due-giorni quanto mai importante. Si parte con le prove sprint di oggi, maschili e femminili, prima delle gare a tecnica libera di domani (10km per le donne e 15km per gli uomini). Dopo le emozioni di Lenzerheide che, in questa specialità, hanno incoronato uno strepitoso Sergey ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2018 : si passa ad Oberstdorf e si parte con le prove sprint - sarà ancora Ustiugov contro Pellegrino? : Il Tour de Ski 2018, dopo la tre giorni di Lenzerheide, si trasferisce in Germania, più precisamente ad Oberstdorf, per altre gare avvincenti che anticiperanno il gran finale in Val di Fiemme. Come tradizione si partirà con le prove sprint maschili e femminili (clicca qui per la cronaca) che rappresentano una rivincita immediata dopo le gare in terra svizzera, vinte dal russo Sergey Ustiugov tra gli uomini e la sorprendente padrona di casa ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini 2018 : Kamil Stoch vince a Oberstdorf davanti a Richard Freitag. Terzo David Kubacki : È cominciata oggi la Tournée dei 4 Trampolini 2017-18, la tradizionale competizione di Salto con gli sci che si tiene fra Austria e Germania nelle tappe di Oberstdorf, Garmisch Partenkirchen, Innsbruck e Bischofshofen. Dopo la qualificazione di ieri, oggi alle 16.30 è cominciata la gara vera e propria, con i saltatori impegnati sulle due prove nel trampolino Hs137. A vincere è stato Kamil Stoch, vincitore della Tournée lo scorso anno: per la ...