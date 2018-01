Nuovi riferimenti ad Android P nel codice AOSP

Un leak svela le prossime esclusive Xbox? Nuovi Fable e Perfect Dark e riferimenti a Halo 6 e Forza Horizon 4 : I rumor che compaiono su ResetEra, Reddit e affini sono sempre difficili da considerare seriamente e molto spesso l'unico modo per cercare di capire la possibile legittimità di un post è analizzare il passato dell'insider o del leaker che decide di condividere le informazioni in proprio possesso. Proprio per questo motivo questo leak riguardante Microsoft e Xbox One ha attirato la nostra attenzione.Il post in questione è stato segnalato da ...