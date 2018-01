Nuova Nissan Leaf - Al volante dell' elettrica giapponese

Nissan - Una Nuova concept al Salone di Detroit : La Nissan ha presentato il primo teaser relativo al Salone di Detroit. Si tratta di un filmato realizzato con delle grafiche e dei disegni che per il momento dicono poco sulle reali novità previste, ma anticipano il linguaggio e l'immagine che la Casa giapponese vuole proporre, partendo dalla tradizione per arrivare al "futuro della mobilità", proseguendo così il progetto Nissan Intelligent Mobility. Primi indizi della concept. In ...

Boom di ordini in Europa per la Nuova Nissan LEAF!

Nissan - Già 10 mila ordini per la Nuova Leaf : La Nissan ha raccolto in Europa 10 mila ordini per l'ultima generazione della Leaf, presentata poco più di due mesi fa. Non si tratta di un record - Tesla ne ha raccolti oltre 300 mila nel giro di pochi giorni per la Model 3 - ma è comunque un segnale positivo per il mercato delle vetture a emissioni zero del Vecchio Continente, soprattutto considerando che la clientela ha prenotato la nuova Leaf a scatola pressoché chiusa.ordini in forte ...

Nuova Nissan LEAF : la 100% elettrica raggiunge i 10 mila ordini : Grande interesse per la Nuova Nissan LEAF dopo la presentazione in Europa dello scorso ottobre: raggiunte i 10 mila ordini Nel 2010 quando Nissan ha introdotto la LEAF di prima generazione in Europa, ...

Nissan - la Nuova Micra è un successo e conquista i più giovani : Vendute trainate da design, personalizzazione e sistema Bose

Con la Nuova Nissan Leaf arriva la mobilità intelligente 2.0 : Nissan rilancia la sua strategia per una 'Intelligent Mobility' con la seconda generazione della Leaf, la prima elettrica a vincere il premio Auto dell'Anno e la 'zero emissioni' più venduta al mondo . Una vettura che si trasforma integralmente, dal design (ora più personale, in linea con il nuovo family feeling Nissan) alla tecnologia (con un netto balzo in avanti dell'autonomia, vero punto ...

Nissan-Enel - energia gratis 2 anni per chi compra Nuova Leaf : ... nonostante i limiti oggettivi dei primi anni, è riuscita a farsi apprezzare globalmente da 300mila clienti, risultando l'elettrica più venduta nel mondo. Solo per fare un esempio: negli ultimi due ...

Nissan ed Enel : due anni di mobilità elettrica gratuita per chi acquista Nuova Nissan LEAF : In occasione dell'evento di lancio della nuova Nissan LEAF a Milano, Nissan e Enel presentano uno speciale accordo a favore dei clienti del veicolo 100% elettrico più venduto al mondo...

Nuova Nissan LEAF - un nuovo concetto di auto a zero emissioni : Oltre 300mila persone nel mondo hanno già scelto LEAF, rendendola il veicolo elettrico più diffuso. Il 14 dicembre Nissan ha presentato in anteprima Italia l’evoluzione tecnologica dell’auto lanciata nel 2010. La Nuova LEAF è un veicolo intelligente, ideato per integrarsi nella città del futuro nel pieno rispetto dell’ambiente. LEGGI ANCHEAudi e Enel danno una scossa alla mobilità sostenibile UN nuovo concetto DI auto Con ...

Nissan : Nuova Micra 1.0 a benzina - regina del segmento B : Parigi, 15 dic. (askanews) Test-drive per la versione 1.0 benzina di nuova Nissan Micra che riveste un ruolo chiave nel successo di vendite registrato nel segmento B. Il motore tre cilindri da 71 CV ...

Accordo Nissan-Enel - due anni di mobilità elettrica gratuita con l'acquisto della Nuova Leaf : MILANO - Con il lancio della nuova Leaf a Milano, Nissan e Enel presentano una partnership che favorisce i prossimi clienti del veicolo elettrico più commercializzato al mondo. Chi...

Nissan : in primavera la Nuova Leaf - prezzo base 33mila euro : Milano, (askanews) - Nissan presenta in anteprima sul mercato italiano la nuova Leaf, l'auto 100% elettrica più venduta al mondo con oltre 300mila clienti a livello globale, disponibile nei concessionari dalla prossima primavera al prezzo base di 33mila euro, iva inclusa. Inoltre, grazie alla partnership con Enel, a chi ...

Nissan : in primavera la Nuova Leaf - prezzo base 33mila euro : Auto diventa vettore di energia. Al via Intelligent Mobility Tour

Svelata la Nuova Nissan Leaf - un futuro già presente : Rivoluzione - Nella presentazione della nuova Nissan Leaf un continuo parallelo con quanto successo nel mondo della telefonia. Dal concetto di telefonino al nuovo concetto di smartphone. Una ...