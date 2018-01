Non fate i bravi Oliviero Toscani torna a Benetton rileggendo Pinocchio

Pd candida Casini - il “Non lo fate” di Cuperlo. Ma c’è già il sigillo di Orfini : “Dal PCI in poi mai stati minoritari” : “Casini candidato dal Pd a nel collegio uninominale a Bologna? Non accadrà e do un suggerimento al mio partito: evitiamolo”. Così Gianni Cuperlo entrando alla direzione del Partito Democratico al Nazareno. Peccato che sia già tutto deciso. Nella giornata di ieri il Presidente del Pd Matteo Orfini commentava la candidatura come cosa fatta. “Casini fa il centro in una coalizione di centro-sinistra”, spiegava ai microfoni de ...

#Napoli - Fate spazio alla generazione che Non ha paura : ... non si può approcciare ad una questione come quella di cui stiamo parlando in maniera emergenziale.La questione che attraversa la nostra città è tutta politica: ancora oggi, nella terza città d'...

Cari mamme e papà vi scrivo : "Fate i genitori - Non gli allenatori" : Ma purtroppo di campioni se ne vedono sempre meno, anche per questo motivo " Così Schenal, intervistato dal Corriere dello Sport , che parla anche di condizione economica. Spesso infatti, nei club di ...

«Fate i genitori - Non i manager di vostro figlio» : il consiglio (virale) del tecnico di sci : «E’ vero, ho attaccato una pallina da tennis sulla culla di mio figlio e appena è stato possibile gli ho messo in mano una racchetta per cominciare a colpirla». Ecco, ciò che è successo anni fa in casa Agassi è esattamente quello contro cui combatte Andrea Schenal, allenatore di sci del Comitato Veneto. Lui, che in tanti anni di lavoro sulle piste ne ha viste di tutti i colori, ha pubblicato su Facebook una lettera aperta indirizzata ai genitori ...

Papa Francesco/ Per essere felici fate come i Re Magi : Non seguite stelle cadenti - denaro e carriera : Durante l'oramai tradizionale Messa per l'Epifania, Papa Francesco ha inviato a seguire "la stella di Gesù" e, in relazione al tema del dono, ha esortato a "fare del bene in modo gratuito"(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 21:00:00 GMT)

Non fate arrabbiare questo buttafuori. Assesta pugni in testa e manda ripetutamente a stendere due giovani : Il buttafuori di un locale notturno londinese è stato filmato mentre colpiva e faceva cadere due persone in mezzo alla strada. Intervenuto per sedare una rissa, gli è presa la mano e ha iniziato a stendere i ragazzi davanti agli spettatori urlanti. Il video è stato girato al di fuori della discoteca Ink di Nottingham giovedì sera. L'articolo Non fate arrabbiare questo buttafuori. Assesta pugni in testa e manda ripetutamente a stendere due ...

Pavia - incendio in un capanNone di materie plastiche | La prefettura : "Fatevi visitare" : incendio domato nel capannone dismesso tra Corteolona e Genzone, nella bassa Pavese, andato in fiamme ieri sera. All'interno del capannone in disuso erano depositati scarti di lavorazione e materiali plastici. Allarme nube tossica

Pavia - incendio in un capanNone di materie plastiche | La prefettura : "Fatevi visitare se avete infiammazioni" : Vigili del fuoco ancora a lavoro al capannone dismesso traCorteolona e Genzone, nella bassa Pavese, andato in fiamme ieri sera. All'interno del capannone in disuso erano depositati scarti di lavorazione e materiali plastici. Allarme nube tossica

L'inchiesta La sfida dell'estrema destra : tutti in piazza a ricordare la strage di Acca Larentia. "Ma Non fate selfie" : La strage di Acca Larentia è una ferita ancora aperta per la fascisteria italiana. La sera del 7 gennaio del 1978 due ragazzini romani, militanti del Fronte della Gioventù, sono uccisi a colpi di ...

Asia Argento - insulti al Corriere della Sera : 'Fate schifo - Non sono antipatica' : Non si smentisce mai, Asia Argento , sempre prontissima a fare polemica a casaccio. Anche contro il Corriere della Sera , che la ha inserita tra le 50 donne dell'anno . Un riconoscimento, insomma. ...

Sciopero del commercio oggi - domani e il 1° gennaio. I sindacati : 'Non fate acquisti durante le feste. Neanche online' : Sciopero del commercio oggi, ma soprattutto domani giorno di Santo Stefano quando le principali catene dovrebbero essere aperte anche ad Arezzo. Una nota unitaria dei sindacati Cgil, Cisl e Uil (...

Non solo pranzi ed "abbuffate" a Natale : tutti gli appuntamenti in Granda : L'ingresso a tutti gli spettacoli é gratuito e libero. Il 26 e 30 dicembre, a Sampeyre torna il Presepe vivente: la cornice è il centro storico di Sampeyre, borgata alpina della Valle Varaita. Via ...

Francesca Barra in ospedale con l'epatite A lancia un appello : "Vaccinatevi - Non fate come me" : Dopo aver contratto il virus con il figlio a Milano, scrive alla ministra Lorenzin: "E' in atto un'epidemia e le scorte vaccinali sono introvabili. Serve più...

Non ingrassare! Prima delle abbuffate natalizie mangia così : I buoni propositi di mantenere la linea stanno a zero quando panettoni e pandori, lasagne e capitoni sovrastano i banchetti natalizi ai quali ognuno, volente o nolente, è costretto a partecipare per onorare come si deve la tradizione...