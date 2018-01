'No - grazie' : ecco i calciatori che hanno rifiutato la maglia azzurra : Il rifiuto di Simone Verdi al Napoli proprio non se l'aspettava nessuno: Cristiano Giuntoli aveva praticamente curato ogni dettaglio con il club bolognese e con l'entourage del giocatore ma, come recita la celebre espressione idiomatica italiana, il ds azzurro aveva fatto i conti senza l'oste! Perché Verdi ha rifiutato il Napoli L'operazione era data per conclusa già nello scorso weekend, quando tutte le testate nazionali parlavano di accordo ...

Uomini e Donne - graziella Montanari choc : 'Stavo per denunciarlo' - ecco chi Video : Chi segue attentamente il Trono Over di Uomini e Donne [Video] sa che #Graziella Montanari ha deciso di abbandonare la trasmissione di Maria De Filippi. L'ex dama, nonostante non sia presente in studio da diverse settimane, continua a far parlare di sé a proposito della vicenda legata al cavaliere Manfredo. Cos'è successo nelle ultime ore? Nei paragrafi successivi scoprirete le ultime news relative a questa vicenda. Trono Over news: Graziella ...

Borse - un'età dell'oro grazie a Draghi Ecco perché sui mercati è ancora toro : Comodamente seduto sul treno insieme al mio cagnetto Markus, rifletto sull'anno vecchio e su quello nuovo. La mente corre ai risultati più che positivi che hanno trasformato le Borse nel paese di Bengodi, la località immaginaria dove regnano l'allegria e l'abbondanza Segui su affaritaliani.it

Uomini e Donne - graziella Montanari attacca di nuovo Manfredo : ecco il motivo Video : Nonostante il dating show Uomini e Donne [Video] sia in pausa, alcuni protagonisti del #Trono Over continuano a far parlare di sé. Tra questi c'è anche l'ex dama #Graziella Montanari che ha lanciato delle nuove pesanti accuse al cavaliere Manfredo Bazzanella. Per quale motivo e in che modo? Nei paragrafi sottostanti troverete tutte le spiegazioni sulla vicenda. Trono Over news: lo schiaffo di Graziella a Manfredo I fedeli telespettatori del ...

Ecco il primo treno ad alta velocità con LTE a bordo grazie a Samsung e KT : Samsung e KT Corporation danno vita al primo treno ad alta velocità munito di un network per la connessione alle reti LTE. L'articolo Ecco il primo treno ad alta velocità con LTE a bordo grazie a Samsung e KT è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Rita Dalla Chiesa torna in tv grazie a Maria De Filippi? Ecco dove la vedremo : In tanti aspettavano questa bella notizia: finalmente Rita Dalla Chiesa , dopo qualche tempo passato in seconda linea nei principali salotti tv, torna ad avere un programma tutto suo su rete 4 . ...

Kate Winslet : 'Babysitter? No - grazie : ecco che tipo di mamma sono' : In un'intervista alla stampa, la star aveva rivelato di essere molto felice che finalmente, anche nel mondo di Hollywood, l' aspetto fisico non fosse più un problema e che le donne con le curve ...

Decenni di vita in più grazie alla cardiologia - ecco il futuro : "I Decenni in più all'aspettativa di vita li ha dati la cardiologia". Ora però, dopo aver regalato più anni alla vita, si tratta di portare più vita agli anni: l'obiettivo è "invecchiare sempre più ...

Dybala ritrova la serenità fuori dal campo grazie all’amore : ecco di chi è il merito! : 1/11 Antonella Cavalieri ...

Ripescaggio Italia Mondiali 2018 grazie al Perù : ci risiamo con la bufala - ecco perché : Il desiderio dei tifosi di vedere il Ripescaggio dell'Italia ai Mondiali 2018 è talmente grande che la possibilità che ciò avvenga per un passo falso del Perù e della sua Nazionale si trasforma nell'ennesima notizia bufala dal grande successo. Nei giorni scorsi abbiamo esaminato una notizia abbastanza simile che riportava la possibilità di Ripescaggio dell'Italia grazie al Senegal. L'impegno profuso al nostro paese a favore dei migranti ...

Ufologia : trovati segni alieni in Egitto grazie a Google Maps? Ecco le foto : Alcune volte le foto di Google Maps Street View vengono esaminate dagli esperti di UFO, poiché alcune di queste mostrano dei bizzarri oggetti che potrebbero essere di presunta origine aliena. L'ultima foto esaminata, è quella di uno strano disegno notato nel paesaggio egiziano che potrebbe essere un tipo di marchio lasciato dagli extraterrestri. Gli esperti di UFO trovano strani oggetti anche nelle foto della NASA. Infatti secondo alcuni ...