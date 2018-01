Nintendo sta per annunciare una nuova esperienza interattiva per Switch

Dark Souls Remastered avrà il cross-play tra Nintendo Switch - PC - PS4 e Xbox One? La risposta : L'annuncio di Dark Souls Remastered ha preso tutti alla sprovvista: certo, era già nelle indiscrezioni, ma vedere una versione del popolare gioco di from Software su Nintendo Switch ha fatto saltare tutti dalla sedia. Dall'annuncio, che non è stato altro che un brevissimo teaser con il titolo del gioco, i rumor hanno cominciato a diffondersi su internet, quello che più ha fatto sognare i videogiocatori è stato sicuramente il cross-play tra ...

Night In The Woods approderà su Nintendo Switch questa settimana : Night In The Woods arriverà anche per Nintendo Switch, il gioco verrà infatti aggiunto al catalogo del Nintendo eShop questa settimana, riferisce MyNintendonews.Il gioco verrà dunque pubblicato giovedì 18 gennaio e sarà proposto al prezzo di 19.99 dollari/euro.Night in the Woods è un videogioco d'avventura del 2017. Finanziato tramite crowdfunding su Kickstarter, il gioco ha raggiunto l'obiettivo della campagna in 26 giorni.Read more…

Hyrule Warriors : Definitive Edition giungerà su Nintendo Switch questa primavera : Il Nintendo Direct di oggi ha rivelato numerose uscite in programma per la console ibrida di Nintendo, tra cui uno in particolare.Come riporta Gamespot, un titolo Wii U di Zelda è in arrivo su Switch, e si tratta proprio di Hyrule Warriors. Il gioco è un hack-and-slash e sarà intitolato Hyrule Warriors: Definitive Edition. L'uscita è prevista per questa primavera, mentre l'edizione del gioco sarà completa: saranno fornite tutte le mappe, le ...

Xeodrifter sta per approdare su Nintendo Switch : Jools Watsham e il team di Atooi hanno dichiarato che Xeodrifter giungerà anche per la macchina ibrida di Nintendo, lo potremo trovare sul Nintendo Switch eShop riporta MyNintendonews.Il gioco è stato originariamente lanciato nell'ormai lontano 2014, ed includerà senz'altro tutti i miglioramenti apportati negli anni in un'unica edizione completa. Non è ancora noto nulla riguardo un'eventuale data di arrivo.Xeodrifter unisce elementi di Metroid ...

Una lista enorme di giochi in arrivo per Nintendo Switch : spunta un leak su Amazon USA : Nintendo Switch ha chiuso un anno decisamente proficuo, sia per le casse della Casa di Kyoto che per la line up che la piattaforma ibrida è riuscita ad assicurare ai giocatori nel corso del 2017. Nel 2018 sono in arrivo tantissime novità, a cominciare da una lista enorme di possibili giochi in arrivo sulla console: secondo un corposo leak di Amazon USA, infatti, è in arrivo più di qualche sorpresa. Il leak arriva da un utente di Reddit ...

Nintendo 64 è stata la console classica più venduta durante le festività natalizie : Il trend del retrogaming ha ormai preso ampiamente piede e, grazie alle riedizioni in versione mini di storiche console come il NES o il Super Nintendo, tantissimi giocatori sono tornati a giocare ai loro titoli preferiti. Questo tipo di mercato, come saprete, presto sarà arricchito anche da Ataribox e recentemente si è rumoreggiato anche il ritorno del Dreamcast di SEGA.Ma ci sono alcuni fan del retrogaming che non si accontentano delle ...

"Nintendo si sta interessando molto agli indie" : Lo sviluppatore Suda51 in occasione di un'intervista con Game Informer si è espresso riguardo la situazione indie per quanto riguarda Nintendo Switch.Come riporta Mynintendonews, lo sviluppatore si è dimostrato contento che Nintendo abbia raggiunto gli indie e costruito una piattaforma estremamente amichevole per gli sviluppatori indipendenti."Negli ultimi due anni ho visto quanto Nintendo abbia contribuito a far conoscere gli indie e a far ...

Pulstar : ritorna su Nintendo Switch il classico sparatutto a scorrimento orizzontale : Pulstar nel 1995 vantava una grafica pre-renderizzata, rappresentando una vera festa visiva per i giocatori di allora, racconta Destructoid.Ebbene il gioco è tornato su Nintendo Switch, ed è disponibile per il download al prezzo di otto dollari.Pulstar è un titolo arcade sviluppato da Aicom e pubblicato nel 1995 da SNK. Convertito per Neo Geo e Neo Geo CD, il videogioco è stato distribuito nel 2012 per Wii tramite Virtual Console. Nel 2015 ...

Nintendo : ecco quali sono stati i titoli per Switch più venduti nel 2017 : Il 2017 è stato sicuramente un anno molto importante per Nintendo, nel mese di marzo l'apprezzatissimo Switch è finalmente arrivato nei negozi e, sin dal lancio, sono stati registrati importanti numeri per la console ibrida della grande N.In occasione di questo finale di anno, Nintendo ha voluto condividere una classifica che stabilisce quale sia stato il titolo per Nintendo Switch più venduto nel 2017. Qui sotto potete dare uno sguardo alla ...

Pokémon Versione Cristallo in arrivo sul Nintendo eShop per 3DS : Quando fu lanciato in Giappone circa 17 anni fa, Pokémon Versione Cristallo introdusse molte nuove funzioni alla franchise Pokémon. Nonostante condivida con Pokémon Versione Oro e Pokémon Versione Argento molte emozionanti avventure e sfide, Pokémon Cristallo è stato il primo titolo Pokémon a permettere di selezionare il personaggio giocabile tra un maschio o una femmina, così come il primo gioco a introdurre le animazioni dei Pokémon durante le ...

Donnarumma star in Tv : protagonista nel nuovo spot Nintendo con Mara Maionchi : spot Donnarumma Nintendo. A quasi due anni di distanza dal suo esordio in Serie A, Gigio Donnarumma, è già una star non solo in campo, ma anche per le aziende che decidono di puntare su di lui nelle vesti di testimonial. Da qualche giorno, infatti, possiamo rivedere in Tv il portiere rossonero nello spot dedicato […] L'articolo Donnarumma star in Tv: protagonista nel nuovo spot Nintendo con Mara Maionchi è stato realizzato da Calcio e ...

Un'artista crea un meraviglioso Amiibo di Satoru Iwata per celebrare il compleanno del compianto presidente Nintendo : Ci sono figure che in ogni ambito riescono ad andare al di là dei colori e degli schieramenti e che tutti ricordano con piacere come delle personalità fondamentali per la crescita di un determinato settore o, in questo particolare caso, di un intero medium.Satoru Iwata ci ha lasciati nel luglio del 2015 ma continua a essere celebrato dai giocatori, da Nintendo e da tutta l'industria videoludica. Nella giornata di ieri, 6 dicembre, il compianto ...