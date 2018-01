Niger | ok della Camera alle missioni internazionali

Missione in Niger - sì della Camera : Con sei distinte votazioni, la Camera ha approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza di governo che autorizza le nuove missioni militari all'estero , in primis quella in Niger , e conferma ...

Niger - via libera della Camera per le missioni internazionali - : L'Aula di Montecitorio ha dato l'ok alla prosecuzione per il 2018 delle operazioni all'estero, armate e di cooperazione. Tra queste anche quella nel Paese africano. Favorevole anche Forza Italia, ...

Risarcimento per il disastro ambientale in Nigeria : Eni sarà giudicata in Italia - prima vittoria della comunità Ikebiri : Eni sarà giudicata in Italia in merito al Risarcimento per il disastro causato sette ani fa alla comunità Nigeriana di Ikebiri dopo lo scoppio di una conduttura della controllata Nigerian Agip Oil Company e la fuoriuscita di petrolio che danneggiò fauna e vegetazione dell’area. Il giudice ha respinto la richiesta della multinazionale Italiana di fermare il processo per mancanza di giurisdizione, disponendo invece di procedere nel merito. La ...

Il governo della Nigeria rimpatrierà tremila migranti dalla Libia - : Accordo tra l'agenzia federale e una compagnia aerea Nigeriana. Nel 2017 i "rientri volontari" sono stati più di 6.500

Sfonda la vetrina della libreria in pieno centro : preso un Nigeriano - : Ha tentato il colpo grosso in una delle librerie più rinomate della città, ma il sistema di allarme antifurto ha messo in fuga un malvivente solitario. E' quanto accaduto questa notte a Lecce, nella ...

Militari italiani in Niger/ Esercito in Africa : i rischi della missione - quanti soldati nel Sahel? : Militari italiani in Niger: Gentiloni ha annunciato l'intenzione di trasferire dall'Iraq al territorio del Sahel. missione in Africa per combattere i terroristi, i rischi dei nostri soldati(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 14:13:00 GMT)

I rischi militari e politici della missione in Niger : Smentita dal Governo nel maggio scorso, quando si era diffusa la voce di un'operazione militare della Ue nel Sahel, la missione militare in Niger prenderà il via dopo il ritorno da Niamey del team di ...

Come funziona il racket dell'elemosina della mafia Nigeriana : Dalla collaborazione alla competizione. È questo il rapporto che unisce la criminalità italiana, dalla mafia alla camorra, a una sempre più radicata e potente criminalità proveniente dall'estero: la ...

Ci sono molti morti per un’esplosione in una moschea a Mubi - nel nord est della Nigeria : Martedì mattina c’è stata un’esplosione in una moschea di Mubi, nello stato di Adamawa, nel nord est della Nigeria: la polizia ha detto ad AFP che ci sono almeno 50 morti, ma non si tratta ancora di un bilancio confermato. #BREAKING At The post Ci sono molti morti per un’esplosione in una moschea a Mubi, nel nord est della Nigeria appeared first on Il Post.

La squadra di bob della Nigeria si è qualificata alle Olimpiadi : Non era mai successo prima che la Nigeria arrivasse ai Giochi invernali e in fondo stupisce solo fino a un certo punto. Stupisce di più che il prossimo anno il Paese africano avrà almeno un team a rappresentarlo, quello del bob femminile, che ha centrato le qualificazioni per Pyeongchang.Prima ancora di scendere in pista, Seun Adigunm, Ngozi Onwumere e Akuoma Omeoga hanno già stracciato un primo record. Prima di loro nessuna squadra africana, ...