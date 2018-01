Nicola e Jara Uomini e Donne | la coppia lascia il trono over

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Nicola e Jara lasciano lo studio nella nuova registrazione (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over. Manfredo rompe il silenzio e commenta lo schiaffo ricevuto da Graziella Montanari: "L'epilogo di mesi di calunnie".(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 15:38:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni : Jara e Nicola via - torna Anna : Un regalo particolare per Gemma Galgani L’ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne è iniziata, come sempre, con un filmato riguardante l’ultima puntata mandata in onda. La scorsa settimana Gemma Galgani aveva fatto trovare un regalo nel camerino di Giorgio Manetti e la stessa cosa ha fatto Tina Cipollari con Gianni Sperti, come a voler riproporre […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Jara e Nicola via, torna ...

Nicola E JARA/ Uomini e donne - il cavaliere commuove il pubblico : "Con lei ho trovato la mia favola" : Rose rosse e dichiarazione d'amore da parte di NICOLA per JARA che, però, non risponde come avrebbe dovuto, almeno non per i fan di Uomini e donne. Cosa vedremo oggi?(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 15:33:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over - Nicola e Jara : proposta d'amore in studio! (14 dicembre 2017) : Uomini e Donne, Oggi 14 dicembre 2017 in onda la seconda parte del Trono Over. Nicola e Jara, arriva la proposta d'amore ma la dama ha bisogno di più tempo...(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 13:43:00 GMT)

Nicola e Jara/ Uomini e donne - rose rosse e dichiarazioni d'amore ma... : rose rosse e dichiarazione d'amore da parte di Nicola per Jara che, però, non risponde come avrebbe dovuto, almeno non per i fan di Uomini e donne. Cosa vedremo oggi?(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 13:40:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Nicola e Jara sempre più vicini ma... (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over: Gemma Galgani ama ancora Giorgio Manetti? Maria De Filippi interviene, il pubblico convinto che la storia non è finita...(Pubblicato il Fri, 01 Dec 2017 15:35:00 GMT)

Nicola E JARA/ Uomini e donne - pronti a lasciare lo studio? "È stata una bella sorpresa" : JARA ancora protagonista del trono over di Uomini e donne ma questa volta non per un ballo con Sossio Aruta ma per la sua conoscenza con NICOLA, lascerà lo studio con lui?(Pubblicato il Thu, 23 Nov 2017 15:35:00 GMT)